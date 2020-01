Showtime: une saison finale sans vergogne – / Film

Publié le lundi 13 janvier 2020 par Fred Topel

Showtime présente des panels à la Television Critics Association et a commencé sa journée par des annonces de dates de première et des renouvellements de séries. Les nouvelles et anciennes séries incluent Penny Dreadful: City of Angels, Des milliards, Lundi noir, Le Chi et Vice. Le mot L: génération Q et Travail en cours a été renouvelé. Éhonté a été renouvelé, mais pour une dernière saison.

Les présidents du spectacle de divertissement Jana Winograde et Gary Levine ont fait les annonces. Les seules nouvelles sur Halo était une photo fixe de Pablo Schreiber en armure complète de Master Chief. Il est assis en mode penseur pensif avec son arme à côté de lui, mais ce look était uniquement pour la salle TCA.

Sans vergogne “sortira avec un coup”

Shameless a couru pendant une décennie sur Showtime, dépeignant les luttes de la famille Gallagher essayant de se faufiler. Emmy Rossum a quitté la série après avoir atteint l’équité salariale avec le costar William H. Macy. Maintenant, la 11e saison sera la chanson du cygne de Gallagher.

“Je suis heureux d’annoncer que nous avons choisi Shameless pour sa 11e et dernière saison”, a déclaré Levine. “Diffusée cet été, ce sera un dernier hourra pour les Gallaghers et leur mélange unique d’amour et de luxure.”

Showtime est entré dans le jeu de relance / redémarrage en ramenant sa série historique LGBTQ The L Word en décembre. Les personnages originaux Bette (Jennifer Beals), Alica (Leisha Hailey) et Shane (Katherine Moennig) ont rencontré de nouveaux jeunes personnages LGBTQ Sophie (Rosanny Zayas), Dani (Arienne Mandi), Finley (Jacqueline Toboni) et Micah (Leo Sheng). Et ils reviendront

“The L Word: Generation Q a pris notre série originale qui a été vénérée et l’a revigorée pour une nouvelle génération et une nouvelle ère”, a déclaré Levine. «Le résultat a été un spectacle qui fait appel à toutes les générations pour sa pertinence, son intrépidité, son émotion et son plaisir. J’ai hâte de voir ce que Marja, avec Ilene et cet ensemble talentueux, offrira pour la saison deux. “

Lily Wachowski co-écrit avec la star Abby McEnany et le co-créateur Tim Mason. McEnany joue une version d’elle-même dans ses faiblesses romantiques. La deuxième saison se déroulera entièrement à Chicago.

“Nous ne pourrions pas être plus satisfaits que les critiques et les téléspectateurs réagissent à l’étincelle de créativité et au point de vue original qui nous ont époustouflés lorsque nous avons vu le pilote qui a été projeté à Sundance l’année dernière”, a déclaré Winograde. “Nous sommes tombés amoureux d’Abby à première vue, et nous sommes impatients de partager le rire (et les larmes) qu’elle, Tim et Lilly évoqueront sans aucun doute dans la saison deux.”

Penny Dreadful: City of Angels – 26 avril, 22 h

Penny Dreadful a couru pendant trois saisons sur Showtime. Le spectacle d’horreur victorien combinait des monstres littéraires de Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Dorian Gray. Le créateur John Logan a également créé et écrit ce spin-off et produit avec Sam Mendes. Voici le synopsis officiel de Showtime:

«Descendant spirituel de l’histoire originale de PENNY DREADFUL qui se déroule à Londres à l’époque victorienne, PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS ouvre ses portes en 1938 à Los Angeles, un temps et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se retrouvent impliqués dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses profondeurs traditions du folklore américano-mexicain, aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à l’essor de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer. PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS explore un mélange passionnant de la réalité surnaturelle et combustible de la période. Ce nouveau chapitre est une nouvelle vision audacieuse qui emploiera tous les nouveaux personnages et scénarios. Parmi les vedettes récurrentes figurent Lorenza Izzo, Adam Rodriguez, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Thomas Kretschmann, Dominic Sherwood et Ethan Peck. »

Lors de ses annonces, Levine a déclaré: «John Logan a pris l’âme d’une de nos séries les plus aimées, Penny Dreadful, et l’a transplantée à Los Angeles dans les années 1930. Le résultat est un mélange encore plus effrayant de comportements monstrueux de la part des êtres humains et surnaturels. »

Saison 5 de Billions – 3 mai, 21h

Julianna Margulies et Cory Stoll guest star dans la saison 5 de Billions. Le drame entourant l’avocat Chuck Rhoads (Paul Giamatti) et le milliardaire des fonds spéculatifs Bobby Axelrod (Damien Lewis) se poursuit. Voici le synopsis officiel de Showtime:

«Dans la saison cinq de MILLIARDS, Bobby Axelrod (Lewis) et Chuck Rhoades (Giamatti) voient leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Stoll), représente une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district. Taylor Mason (Asia Kate Dillon) est renvoyée de force chez Axe Capital, où elle doit se battre pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer de disparaître. Margulies jouera Catherine Brant, professeur de sociologie à Ivy League et auteur à succès. La série met également en vedette David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin et Jeffrey DeMunn. »

Lundi noir Saison 2 15 mars 22 h

La première saison du Black Monday a eu lieu à Wall Street dans l’année précédant le krach boursier de 1987. Le crash s’est produit dans la finale de la saison, avec deux décès et une piqûre qui envoie Mo Monroe (Don Cheadle) en fuite. Voici le synopsis de Showtime de la saison deux:

«Cette saison se concentre sur les conséquences: comme nous commençons, Dawn (Regina Hall) et Blair (Andrew Rannells) sont les patrons maintenant, apprenant rapidement que la tête lourde qui porte la couronne est lourde, surtout lorsque cette tête regarde constamment par-dessus son épaule. pour Mo, qui est en fuite avec Keith (Paul Scheer). Qui descendra pour le crash? Qui descendra pour les meurtres? Qui descendra pour avoir fauché Mo? Tout sera révélé dans la saison deux. “

Showtime a également annoncé les invités de la saison deux:

Les stars invitées de la saison 2 incluent Tuc Watkins (The Boys In the Band) en tant que membre du Congrès Harris, une des principales voix de la majorité morale; June Diane Raphael (Grace et Frankie) comme sa femme ultra-conservatrice, Corkie; Dulé Hill (Suits) en tant que Marcus Wainwright III, président du Fonds des bourses afro-américaines; et Patrick Fabian (Better Call Saul) en tant que gouverneur de New York Putnam. Parmi les vedettes récurrentes figurent Yassir Lester (Making History), Ken Marino (Wet Hot American Summer), Horatio Sanz (Glow) et Casey Wilson (Mme Fletcher, Happy Endings).

The Chi Season 3 – 5 juillet, 22 h

Le drame de la maturité de Lena Waithe à Chicago revient cet été. Showtime n’a pas publié de synopsis de la saison, mais ils ont publié une grande liste d’étoiles invitées avec des descriptions des nouveaux personnages:

“Les stars invitées incluent deux fois nominé aux Grammy® Luke James (Star, Little) en tant que Victor” Trig “Taylor, Jake (Michael V. Epps) a éloigné le frère aîné qui veut réunir sa famille fracturée, mais adopte une approche non conventionnelle. Alani «La La» Anthony (Power) incarnera Dominique «Dom» Morris, une femme d’affaires avisée qui rêve d’opportunités plus lucratives. Lil Rel Howery (Get Out, Bird Box) jouera Zeke Remnick, le propriétaire du bâtiment de Sonny (star invitée Cedric Young) qui se soucie moins de la communauté que de la ligne de fond, et Kandi Burruss (The Real Housewives of Atlanta) en tant que Roselyn Perry , l’épouse de Douda (star invitée Curtiss Cook), de retour à ses côtés pour influencer son programme politique et s’aider.

Levine a ajouté que Withe sera la star invitée dans un arc en tant que candidat à la mairie de Chicago.

Vice – 29 mars 20h

Le docuseries Vice arrive à Showtime. Showtime n’a pas révélé les sujets que Vice couvrira dans 13 épisodes, mais a souligné certains de leurs travaux passés:

«La série a livré un journalisme approfondi crucial depuis les lignes de front du conflit mondial, y compris les soulèvements civils en Irak, en Syrie, au Yémen et au-delà, et a fourni une perspective sur certains des problèmes les plus urgents du monde, des droits LGBTQ et de la crise climatique à l’immigration et le contrôle des armes à feu. “

