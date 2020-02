‘Shrine’: Cary Elwes et Katie Aselton rejoignent la dernière production d’horreur de Sam Raimi

Screen Gems de Sony a complété la distribution de Tombeau, le dernier film d’horreur du producteur de Ghost House Sam Raimi.

Rejoindre une star annoncée précédemment Jeffrey Dean Morgan (“The Walking Dead”) sera Katie Aselton (représenté dans Black Rock, «The League»), remplaçant Jordana Brewster, qui était attaché à codiriger le film mais a dû se retirer du projet en raison de conflits de calendrier dans les calendriers de production, rapporte Deadline.

Shrine se concentre sur un journaliste disgracié (Morgan) qui découvre une série de miracles divins dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre qui a été touchée par l’apparition de la Vierge Marie et les utilise pour ressusciter sa carrière, mais les «miracles» peuvent avoir beaucoup source plus sombre.

VFW a également annoncé William Sadler (Bill & Ted Face the Music, Bogus Journey), Cary Elwes (illustré ci-dessous dans Saw, «Stranger Things»), Diogo Morgado (Fils de Dieu, le tueur), Cricket Brown, Marina Mazepa (Malin de James Wan), Christine Adams («Black Lightning», «Agents of S.H.I.E.L.D.»), et Bates Wilde.

Evan Spiliotopoulos dirige la photo basée sur le roman à succès de James Herbert. Rob Tapert de Ghost House Picture produit également aux côtés de Raimi.

La production est actuellement en cours au Massachusetts.