Shubham Goel a rencontré Rebecca dans la vraie vie et c’était tout

Les fans de The Circle veulent désespérément plus de la téléréalité addictive Netflix et attendent que le service de streaming annonce officiellement une nouvelle saison.

Jusqu’à ce que nous obtenions d’autres développements, les téléspectateurs peuvent aiguiser leurs goûts avec une nouvelle vidéo qui montre quand Shubham Goel a rencontré la version réelle de «sœur», Rebecca aka Sami.

Shubham Goel sur «The Circle» de Netflix | Netflix

Rebecca aka Seaburn était l’une des plus grandes alliées de Shubham dans ‘The Circle’

Shubham avait deux alliés principaux dans The Circle, l’un d’eux étant le vainqueur final de l’émission, Joey Sasso, et l’autre étant Seaburn Williams, qui jouait le poisson-chat, Rebecca. En réalité, les photos que Seaburn utilisait alors que Rebecca étaient des photos de sa petite amie, Sami Denis.

Seaburn et Shubham ont développé un lien très étroit et se sont protégés dans le jeu, devenant les meilleurs amis.

Bien que Shubham et le reste des finalistes aient découvert que Seaburn était l’un des poissons-chats du jeu, ils lui ont donné le respect qu’il méritait de rester si longtemps dans la compétition et ont juré qu’il les aurait comme amis pour toujours.

Shubham rencontre Sami, la vraie Rebecca

Dans une vidéo produite par Netflix, Shubam, Seaburn et Sami se sont réunis et réunis. “Littéralement tout ce qu’il disait, c’est comme littéralement moi”, a déclaré Sami à Shubham.

«C’est tellement trippant. C’est époustouflant », a déclaré Shubham. Mais comme c’est aussi épanouissant d’une manière étrange parce que vous savez la première chose dans The Circle, pourquoi j’étais si attirée par Rebecca et tout ça, c’était l’image. Elle semblait juste gentille et attentionnée. Et puis comme j’ai appris à connaître Seaburn, c’est comme ça que Seaburn était vraiment. Mais voir Sami maintenant, ou Rebecca, c’est comme si elle l’était aussi. C’est pourquoi je me sens si bien, parce que j’ai l’impression qu’il n’y avait pas dupe du tout.

Sami a également ajouté: «Je me sentais comme certaines des autres relations lorsque vous le regardez, c’est comme si des gens essayaient de se parler… mais ça… leur relation était complètement authentique. Vous pouviez certainement dire quand vous le regardiez. J’étais comme tellement décontenancé, à coup sûr, de savoir comme si c’était réel.

«À travers le cercle, à travers la vie, voici mon frère. Jusqu’à la fin », a déclaré Seaburn.

La première saison complète du Circle est actuellement diffusée sur Netflix.