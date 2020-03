Shudder avril 2020: les temps forts du cinéma et de la télévision

Shudder d’AMC Networks a dévoilé sa gamme de films et de séries télévisées d’avril 2020 alors qu’elle célèbre le «mi-chemin du mois d’Halloween». Shudder offre son plus grand mois de programmation non octobre jamais, qui comprend la première du documentaire en cinq parties Films maudits. Vous pouvez découvrir ce qui arrivera à Shudder en avril ci-dessous (via Vital Thrills)!

Shudder April 2020 Original / Exclusives

FILMS maudits (premières le 2 avril) – Films maudits est une série documentaire en cinq parties de l’écrivain / réalisateur Jay Cheel (Comment construire une Time Machine) explorant les mythes et légendes derrière certaines productions de films d’horreur notoirement «maudits» d’Hollywood. Des accidents d’avion et des bombardements lors de la fabrication de Le présage à l’utilisation supposée de vrais squelettes humains sur l’ensemble des Esprit frappeur, ces histoires sont légendaires… mais qu’est-ce qui est réel et quel mythe?

Films maudits raconte les événements horribles qui hantaient ces productions à travers des entretiens avec des experts, des témoins et les acteurs, réalisateurs et producteurs qui les ont vécus, notamment Richard Donner, Linda Blair, Michael Berryman, Lloyd Kaufman, Kane Hodder, Gary Sherman, Eileen Dietz, Mitch Horowitz. Ces films étaient-ils vraiment maudits, comme beaucoup le croient, ou simplement les victimes de la malchance et de circonstances bizarres? Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK.

LE DERNIER DRIVE-IN AVEC JOE BOB BRIGGS Saison 2 (Saison Premiere 24 avril) – Chaque double-long métrage hebdomadaire sera présenté en première sur le flux «Shudder TV» les vendredis à 21 h HE / 18 h HP, à partir du 24 avril et se terminant le vendredi 26 juin.

Prouvant une fois de plus que «le drive-in ne mourra jamais», l’hôte emblématique de l’horreur et aficionado du film d’exploitation Joe Bob Briggs est de retour avec une toute nouvelle saison de doubles fonctionnalités hebdomadaires du vendredi soir en streaming exclusivement en direct sur Shudder. Au cours de dix épisodes, la série The Last Drive-In offrira une sélection éclectique de films couvrant toute la gamme, des classiques d’horreur aux obscurités et aux favoris cultes étrangers, ainsi que l’invité surprise occasionnel. Aussi sur Shudder Canada; certains épisodes sont également disponibles sur demande sur Shudder UK.

WOLF CREEK Saison 2 (premières le 30 avril – binge full season) – Dans la deuxième saison de la série à succès d’horreur, un groupe de touristes internationaux se lance dans l’aventure de l’Outback de toute une vie, mais une rencontre fortuite avec le chasseur de cochons joyeux de déclenchement Mick Taylor (John Jarratt) les entraîne dans un voyage qu’aucun d’eux ne pourrait ont imaginé. Avec Tess Haubrich (Alien: Covenant), Matt Day (Rake), Ben Oxenbould (The Code), Laura Wheelwright (Animal Kingdom), Charlie Clausen (Home & Away) Stephen Hunter (The Leftovers) et Chris Haywood (Muriel’s Wedding). Une série exclusive Shudder. Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK.

Nouveau film original

0,0 MHz (premières le 23 avril) – Des membres d’un club d’exploration paranormal se rendent dans une maison abandonnée dans une petite ville isolée pour prouver l’existence d’un fantôme utilisant une technologie basée sur les radiofréquences. Malheureusement, les jeunes étudiants deviennent involontairement l’hôte du fantôme… Avec Yoon-young Choi, Shin Joo-Hwan, Eun-ji Jung (du groupe K-pop Apink), dirigé par Sun-Dong Yoo. (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK).

Collections en vedette

LA COLLECTION «VENDREDI 13» (Disponible le 4/1) – Jason prend Shudder alors que nous présentons les huit premiers films dans l’une des franchises les plus aimées et les plus réussies de l’histoire de l’horreur. Si cela ne suffit pas, allez dans les coulisses avec des documentaires Souvenirs de Crystal Lake: L’histoire complète du vendredi 13 et Smoke and Mirrors: L’histoire de Tom Savini.

Avec vendredi 13, Partie 2, Partie III, Le dernier chapitre, Un nouveau départ, Partie VI: Jason vit, Partie VII: Le sang neuf, Partie VIII: Jason prend Manhattan, Souvenirs de Crystal Lake: L’histoire complète du vendredi 13, Smoke and Mirrors: L’histoire de Tom Savini et En enfer et en arrière: l’histoire de Kane Hodder (27 avril)

HALFWAY TO HALLOWEEN (Disponible 4/1) – La saison fantasmagorique est trop amusante pour être célébrée une seule fois par an, alors Shudder déchaîne Halloween en avril avec cette collection organisée de films et de séries sur le thème d’All Hallows Eve.

Avec L’Exorciste, Halloween, Halloween 4, Halloween 5, Hanter, Hell House LLC, Rob Zombie’s 31, Spookers, le Spectacle d’horreur (épisode “All Hallows Eve”) et les jack-o-lanternes en streaming préférés des fans The Ghoul Log et Retour du journal des goules, de même que Haunters: L’art de la peur et Contes d’Halloween, tous deux à partir du 6 avril, et Extrémité à partir du 20 avril. (Certains titres sont également disponibles sur Shudder Canada et Shudder UK.)

À mi-chemin de la hotline d’Halloween

TOUS LES VENDREDIS D’AVRIL DE 15H À 16H ET – Shudder a la meilleure collection de films d’horreur sélectionnés à la main, mais parfois vous avez besoin d’un peu d’aide supplémentaire pour choisir exactement quel grand slasher, histoire de fantôme, giallo ou film de monstre à regarder ensuite. À mi-chemin de la fête d’Halloween, le conservateur en chef de Shudder, Samuel Zimmerman, offrira aux appelants des sélections en direct et personnalisées pour ce qu’il faut regarder.

Les cinéphiles du monde entier sont invités à appeler Sam (via un nouveau numéro qui sera annoncé) tous les vendredis d’avril de 15h à 16h HE et de lui parler de leur humeur ou de leurs goûts. À partir de ces informations, Sam utilisera ses connaissances de l’horreur pour choisir un film de la vaste bibliothèque de Shudder qui leur est spécialement adapté. Le volume des appels devrait être élevé, donc si vous recevez un signal occupé, continuez d’essayer. Nous ne pouvons pas promettre que chaque appel recevra une réponse, mais Sam en recevra autant qu’il le pourra pendant chaque heure. Bien que les recommandations soient fournies gratuitement, veuillez noter que des frais de téléphone et d’interurbain normaux peuvent s’appliquer.

Nouveaux films pour avril

Disponible le 1er avril

LE VENDREDI 13e COLLECTION

L’EXORCISTE

Disponible le 2 avril

FILMS CURÉS: EP.1 «L’EXORCISTE»

LIGNE D’ACCÈS HALOWWAY À HALLOWEEN 15H-16H ET

Disponible le 6 avril

HAUNTERS: L’ART DU SCARE (Réalisateur: Jon Schnitzer)

Explorez la montée de la terreur en tant que divertissement en allant derrière les cris et dans la vie de Shar Mayer, du légendaire acteur de la peur, Donald Julson, d’un concepteur de labyrinthe traditionnel et de l’infâme Russ McKamey, alors qu’il crée le film le plus controversé -contactez le repaire de tous les temps dans ce documentaire sur la façon dont les maisons hantées familiales pour Halloween ont engendré une sous-culture croissante de simulation d’horreur extrême. Avec Jason Blum, McKenzie Westmore, les Soska Sisters, Slash (également disponible sur Shudder Canada)

TALES OF HALLOWEEN (Réalisateurs: Darren Lynn Bousman, Axelle Carolyn, Adam Gierasch, Andrew Kasch, Neil Marshall, Lucky McKee, Mike Mendez, Dave Parker, Ryan Schifrin, John Skipp et Paul Solet)

Cette anthologie acclamée par la critique tisse dix contes effrayants des meilleurs réalisateurs d’horreur. Avec Barry Bostwick (The Rocky Horror Picture Show), Lin Shaye (Insidious), John Savage (The Deer Hunter), Adrienne Barbeau (The Fog), Joe Dante (Director of Gremlins), Barbara Crampton (Re-Animator, We Are Still Ici), Pat Healy (Cheap Thrills), Caroline Williams (The Texas Chainsaw Massacre 2), Kristina Klebe (Rob Zombie’s Halloween), Alex Essoe (Starry Eyes), Pollyanna McIntosh (The Woman) et plus encore.

Disponible le 9 avril

FILMS CURÉS: EP.2 ‘THE OMEN’

FILMS CURÉS: EP.3 ‘POLTERGEIST’

Disponible le 10 avril

LIGNE D’ACCÈS HALOWWAY À HALLOWEEN 15H-16H ET

Disponible le 13 avril

ABSENTIA (Réalisateur: Mike Flanagan)

ELVIRA: MAÎTRESSE DE L’OBSCURITÉ (Réalisateur: Phil Rubenstein)

NOUS SOMMES CE QUE NOUS SOMMES (Réalisateur: Jim Mickle)

Disponible le 16 avril

FILMS CURÉS: EP.4 «LA CROIX»

FILMS CURÉS: EP.3 ‘TWILIGHT ZONE: THE MOVIE’

Disponible le 17 avril

LIGNE D’ACCÈS HALOWWAY À HALLOWEEN 15H-16H ET

Disponible le 20 avril

EXTREMITY (Réalisateur: Anthony DiBlasi)

VOIX DE LA PIERRE (Réalisateur: Eric D. Howell)

Disponible le 23 avril

0.0Mhz

Disponible le 24 avril

LIGNE D’ACCÈS HALOWWAY À HALLOWEEN 15H-16H ET

LE DERNIER ARRIVÉ AVEC JOE BOB BRIGGS 21 h HE Première de la saison

Disponible le 27 avril

LA SIRÈNE (Réalisateur: Perry Blackshear)

ENFER ET RETOUR: L’HISTOIRE DE KANE HODDER (Réalisateur: Derek Dennis Herbert)

Disponible le 30 avril

WOLF CREEK Saison 2