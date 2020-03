Shudder et Sundance proposent désormais des essais gratuits étendus!

Shudder et Sundance propose désormais des essais gratuits étendus!

Suivant les traces de son collègue le service de streaming Acorn TV, AMC Networks a choisi d’étendre également les essais gratuits de sept jours à 30 jours pour les nouveaux abonnés sur Shudder et Sundance Now pour ceux qui recherchent une variété de divertissements pendant qu’ils pratiquent le maintenant. technique essentielle de distanciation sociale.

Rester à la maison ne doit pas être ennuyeux. Essayez Shudder gratuitement pendant 30 jours avec le code promo: SHUTIN # ShudderShutIn pic.twitter.com/bAjjOldYiA

Shudder abrite une vaste collection de titres d’horreur, de thriller et surnaturels de slashers emblématiques tels que John Carpenter Halloween au culte du loup-garou préféré Biscuits au gingembre aux exclusivités dont 3 De l’enfer, Hanter et Grabuge. Le service propose également toute une série de séries, dont AMC NOS4A2 et Chaîne zéro, ainsi que l’original Spectacle d’horreur.

Sundance Now propose également une liste diversifiée de contenus, y compris le hit surnaturel Une découverte des sorcières avec Matthew Goode et Teresa Palmer, thriller Riviera avec Julia Stiles, thriller britannique Le cri avec Jenna Coleman, drame psychologique britannique Tricher, Drame policier néo-zélandais Le golfe, Nordic noir Wisting, Drames policiers français Les ombres rouges et Le bureau. De plus, les abonnés peuvent diffuser en continu le vainqueur Emmy État de l’Union avec Rosamund Pike et Chris O’Dowd et la mini-série acclamée d’AMC / BBC La petite fille du batteur avec Florence Pugh, Michael Shannon et Alexander Skarsgård, ainsi que des séries de crimes véritablement captivantes Tuer pour l’amour avec le podcast d’Amanda Knox et Jonestown: Terreur dans la jungle.

Les fans qui se rendent à Sundance Now peuvent utiliser le code SUNDANCENOW30 pour commencer leur essai gratuit prolongé de 30 jours.