Shudder May 2020 Movie & TV Highlights annoncés!

Shudder May 2020 Films originaux / exclusifs

Z (premières jeudi 7 mai)

Gagnant «Film le plus effrayant» – Popcorn Frights

Gagnant d’un prix du public – Calgary International Film Festival

Un couple est profondément secoué lorsque leur fils de huit ans commence à sortir avec un ami imaginaire effrayant et inquiétant. Avec Keegan Connor Tracy (Bates Motel), Sean Rogerson (Rencontres graves), Jett Klyne (Le garçon), Sara Canning (The Vampire Diaries) et Stephen McHattie (Pontypool), Écrit par Brandon Christensen (Still / Born) et Colin Minihan (Urban Legend, Spiral) et réalisé par Brandon Christensen.

MONSTRUM (premières jeudi 14 mai)

Gagnant du prix du public – Festival international du film de Sitges

C’est le XVIe siècle. La peste a pris le dessus et la peur sévit dans les rues. Lorsque les rumeurs d’une bête vicieuse errant sur le mont Inwangsan – appelé «Monstrum» par des masses terrifiées – commencent à se propager, la peur se transforme en panique. Afin de calmer la panique croissante, le roi Jungjong ramène son général le plus fiable, Yoon-gyeom, de sa retraite. Rejoint par sa fille Myeong, son bras droit Seong-han et l’officier de la cour royale Heo, Yoon-gyeom part à la recherche de la mystérieuse créature. La créature, Monstrum, est-elle réelle? Ou un fruit de l’imagination de la masse effrayante? Le peuple vivra-t-il à nouveau en paix? Avec Woo-sik Choi (Parasite, Train à Busan), In-kwon Kim, Myung-Min Kim et Hyeri Lee, écrit par Heo-dam et Jong-ho Huh, et réalisé par Jong-Jo Huh.

MACHINES À SANG (premières jeudi 21 mai)

Gagnant de la meilleure musique, du meilleur design sonore et du meilleur CG FX – Toronto After Dark Film Festival

Deux chasseurs spatiaux traquent une machine essayant de se libérer. Après l’avoir démonté, ils assistent à un phénomène mystique: le fantôme d’une jeune femme se retire de la machine, comme si le vaisseau spatial avait une âme. En essayant de comprendre la nature de cette entité, ils commencent à pourchasser la femme dans l’espace. Inspiré par l’esprit des films et de la musique des années 80, Machines à sang est un fondeur de science-fiction d’horreur de 50 minutes en 3 parties raconté en trois chapitres, marqué par l’artiste synthwave Carpenter Brut. Avec Elisa Lasowski, Anders Heinrichsen et Noémie Stevens, écrit et réalisé par Seth Ickerman.

CONFESSIONNAL (premières jeudi 28 mai)

Après deux morts mystérieuses dans un collège la même nuit, sept étudiants sont victimes de chantage pour révéler ce qu’ils savent à l’intérieur d’une cabine de confession cachée. Leurs aveux dévoilent la vérité – pas seulement sur les morts, mais aussi sur le confessionnal. Avec Marcus Scribner (Noirâtre), Paris Berelc (Alexa et Katie), Vanessa Marano (The Dead Girls Detective Agency), Lucas Adams (Jours de nos vies), Annalisa Cochrane (Cobra Kai), Jess Gabor (Éhonté), Brandon Larracuente (Party of Five), Jake Short (Fourmilière) et Mia Xitlali (La Quinceañera). Écrit par Jennifer Wolfe et réalisé par Brad T. Gottfred.

Série originale et exclusive

LE DERNIER ENTRÉE AVEC JOE BOB BRIGGS saison 2 – Vendredi à 21 h HE / 18 h HP

Prouvant une fois de plus que «le drive-in ne mourra jamais», l’hôte emblématique de l’horreur et aficionado du film d’exploitation Joe Bob Briggs est de retour avec une toute nouvelle saison de doubles fonctionnalités hebdomadaires du vendredi soir en streaming exclusivement en direct sur Shudder. Au cours de dix épisodes, Le dernier drive-in La série offrira une sélection éclectique de films couvrant toute la gamme, des classiques de l’horreur aux obscurités et aux favoris cultes étrangers, avec l’invité surprise occasionnel.

WOLF CREEK saison 2 – Premières le 30 avril (binge full season)

Dans la deuxième saison de la série à succès d’horreur, un groupe de touristes internationaux se lance dans l’aventure de l’Outback de toute une vie, mais une rencontre fortuite avec le chasseur de cochons joyeux de déclenchement Mick Taylor (John Jarratt) les entraîne dans un voyage qu’aucun d’entre eux n’aurait imaginé. Avec Tess Haubrich (Alien: Covenant), Matt Day (Râteau), Ben Oxenbould (Le code), Laura Wheelwright (Règne animal), Charlie Clausen (Loin de la maison) Stephen Hunter (Les restes) et Chris Haywood (Le mariage de Muriel).

Nouveaux films / émissions pour mai

1 mai

LE DERNIER DRIVE-IN AVEC JOE BOB BRIGGS, ep. 202

ANGST (Réalisateur: Gerald Kargl)

Quand un psychopathe est libéré de prison, il cherche de nouvelles victimes pour torturer et tuer. L’étude peu connue du réalisateur Gerald Kargl sur un sadique au travail est implacable dans sa représentation de la dépravation, anticipant Henry: Portrait d’un tueur en série, L’homme mord le chien et – grâce au travail photographique désorientant de Zbigniew Rybczyński – les films tordus de Gaspar Noe. Avec Erwin Leder, Robert Hunger-Buhler, Silvia Rabenreither.

DERRIÈRE LE MASQUE: LA MONTÉE DE LESLIE VERNON (Réalisateur: Scott Glosserman)

Dans ce faux documentaire intelligent, une équipe de caméras suit un aspirant tueur de films slasher alors qu’il se prépare à massacrer un groupe d’adolescents. Leslie Vernon a toujours rêvé de rejoindre les rangs de Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy Krueger. Mais s’il veut devenir le prochain grand psycho-slasher, il a beaucoup de préparation à faire. Avec Robert Englund, Angela Goethals, Nathan Baesel, Kane Hodder.

ESCLAVE DE SATAN (Réalisateur: Sisworo Gautama Putra)

En pleurant la mort de sa mère, un adolescent troublé découvre un monde cauchemardesque d’esprits agités, de vengeance surnaturelle et de terreur occulte. Avec Ruth Pelupessy, W.D. Mochtar.

L’ÉTRANGE VICE DE MME. WARDH (Réalisateur: Sergio Martino)

L’épouse d’un diplomate infidèle se retrouve pourchassée par un maniaque du sexe au rasoir tout en étant hantée par ses propres désirs dépravés. Avec Edwige Fenech, George Hilton et Alberto de Mendoza.

4 mai

DEMANDER (Réalisateur: Charles de Lauzirika)

Aiden aspire à une vie pleine de sens où il peut s’échapper des rues difficiles de Détroit, tomber amoureux de la femme parfaite et sauver le monde du mal. Alors que son imagination sombre commence à s’infiltrer dans la réalité, il rencontre une femme plus jeune avec ses propres dilemmes et désirs. Éloignée de son petit ami, elle explore une relation incertaine avec Aiden, qui devient de plus en plus enhardi à vivre ses fantasmes de justicier. Avec Josh Lawson, Emma Lung, Edward Furlong, Ron Perlman.

LE DYBBUK (Réalisateur: Sidney Lumet)

L’adaptation télévisée de 1960 de la pièce de Sholom Ansky sur une femme possédée par un démon du folklore juif mythique. Avec Carol Lawrence, Theodore Bikel, Ludwig Donath, Vincent Gardenia

TENEBRAE (Réalisateur: Dario Argento)

Quand le célèbre écrivain du crime de New York Peter Neal s’envole pour Rome pour promouvoir son dernier roman, Tenebrae, sa tournée publicitaire est interrompue par une série de meurtres qui sortent tout droit des pages de son livre. Afin de résoudre le mystère, ils devront se tourner vers le roman de Neal pour découvrir qui est le vrai tueur avant que le tueur ne les trouve. Tenebrae est basé sur les propres expériences du réalisateur Dario Argento avec un fan obsédé. Avec Anthony Franciosa, Giuliano Gemma, John Saxon.

7 mai

Z

8 mai

LE DERNIER DRIVE-IN AVEC JOE BOB BRIGGS, ep. 203

11 mai

DEVIL’S MILE (Réalisateur: Joseph O’Brien)

Une bande d’ex-détenus fait un détour dangereux et mal avisé après avoir enlevé brutalement deux jeunes filles. Alors que les ravisseurs accélèrent, les événements se révèlent rapidement beaucoup plus dangereux et sinistres qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. Avec David Hayter, Amanda Joy, Maria del Mar.

PARASOMNIE (Réalisateur: William Malone)

Incapable de se réveiller en raison d’un trouble du sommeil rare, Laura réside dans un hôpital psychiatrique. Lorsqu’un tueur en série manipulateur commence à s’intéresser à un sinistre intérêt, un élève tente de sauver la «beauté endormie» de tomber dans les griffes du meurtrier. Avec Jeffrey Combs, Timothy Bottoms, Sean Young, Patrick Kilpatrick, Dylan Purcell

HELLRAISER (Réalisateur: Clive Barker)

Une boîte à puzzle révèle un royaume de monstres sadiques qui torturent Frank, l’homme dépravé qui le déverrouille. Échappant à leur colère, ce qui reste de Frank se cache dans son grenier jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite le conduise à enrôler la femme de son frère, avec qui il a eu une liaison passionnée, pour attirer les victimes à la maison afin qu’il puisse se nourrir de leur sang. Avec Andrew Robinson, Clare Higgins, Ashley Laurence

HELLBOUND: HELLRAISER II (Réalisateur: Tony Randel)

Dans la suite de Hellraiser, un médecin obsédé par l’occulte appelle les Cénobites. Après les événements du premier film, Kirsty est amenée dans un service psychiatrique où personne ne croit à son histoire. Personne, bien sûr, sauf le Dr Channard, qui ressuscite Julia pour qu’elle puisse l’emmener aux Cénobites. Mais lorsque les portes s’ouvrent, Kirsty est également attirée dans le paysage infernal labyrinthique où les horreurs attendent à chaque tournant. Avec Doug Bradley, Ashley Laurence, Clare Higgins

14 mai

MONSTRUM

15 mai

LE DERNIER DRIVE-IN AVEC JOE BOB BRIGGS, ep. 204

18 mai

GOODNIGHT MOMMY (Réalisateurs: Severin Fiala, Veronika Franz)

Des frères jumeaux de 9 ans attendent le retour de leur mère à la maison. Quand elle rentre à la maison, bandée après une chirurgie esthétique, rien n’est comme avant et les enfants commencent à douter que cette femme soit bien ce qu’elle prétend être. Avec Susanne Wuest, Lukas Schwarz, Elias Schwarz, Hans Escher

JE SAIS CE QUE TU AS FAIT L’ÉTÉ DERNIER (Réalisateur: Jim Gillespie)

Dans ce joyau de slasher de la fin des années 90, quatre amis causent un terrible accident tuant un piéton. Effrayés et confus, ils prennent la décision difficile de pousser le corps hors d’une jetée. Les quatre jurent de ramener le secret dans leurs tombes, mais ce moment peut arriver beaucoup plus tôt qu’ils ne le pensent: un bourreau intelligent et vicieux connaît leur secret et a l’intention de leur faire payer. Avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillipe, Freddie Prinze Jr, Bridgette Wilson

LES SALETÉS (Réalisateur: Matt Johnson)

Deux meilleurs amis tournent une comédie sur la vengeance des brutes de leur lycée. L’un d’eux ne plaisante pas. Avec Matt Johnson, Owen Williams, Padraig Singal

Le 21 mai

MACHINES À SANG

22 mai

LE DERNIER DRIVE-IN AVEC JOE BOB BRIGGS, ep. 205

25 mai

TURBO KID (Directeur: RKSS)

Dans un avenir post-apocalyptique, un jeune charognard solitaire obsédé par les bandes dessinées doit affronter ses peurs et devenir un héros réticent lorsqu’il rencontre une mystérieuse fille. Avec Munro Chambers, Laurence Leboeuf, Michael Ironside.

28 mai

CONFESSIONNAL

29 mai

