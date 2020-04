Shudder’s Fascinating New Series – / Film

Avez-vous entendu la rumeur selon laquelle de vrais squelettes ont été utilisés dans Esprit frappeur? Ou que diriez-vous de tous les incidents mystérieux qui ont entouré le tournage de Le présage? Si vous êtes un fan d’horreur, vous avez entendu ces histoires – et plus encore. Certains films d’horreur emblématiques sont entourés de ce genre de légendes – le type qui rend un film déjà effrayant encore plus effrayant, comme si le film lui-même émettait de mauvaises vibrations ou des fumées toxiques.

Ces rumeurs, grondements, légendes urbaines, et plus encore, rampent hors de l’ombre et dans la lumière Films maudits, une nouvelle série docu Shudder du réalisateur Jay Cheel. Chaque épisode tente d’aller au fond de ces histoires et, s’ils sont totalement superflus, de retracer leurs origines. Ce faisant, Cursed Films découvre de sombres secrets et des réalités austères plus dures que toute malédiction mythique.

Les spéculations sans fondement et les anecdotes ne font pas exactement une série télévisée convaincante, et heureusement, Cursed Films dépasse tout cela. Il ne s’intéresse pas à répandre des rumeurs, mais plutôt à creuser aussi profondément que possible pour trouver la vérité – ou un semblant de vérité. Les deux épisodes prévus pour les critiques, axés sur Poltergeist et The Omen, sont tous deux uniques dans leur approche. L’épisode Poltergeist est le meilleur des deux, principalement parce qu’il se sent comme le plus en profondeur. Tant d’histoires entourant The Omen – les avions frappés par la foudre, les bombardements de l’IRA, et plus encore – ont toujours semblé si secondaires, si clouées – comme si les fans étaient si désespérés d’une malédiction qu’ils forceraient une cheville carrée dans un trou rond pour le faire fonctionner.

Mais Poltergeist est une autre histoire. Il y a la rumeur – une vraie rumeur, en fait – que de vrais squelettes ont été utilisés dans le cadre de l’apogée du film. Et puis il y a le triste sort de deux des actrices du film – Dominique Dunne et Heather O’Rourke. Dunne a été assassinée par son ex-petit ami à l’âge de 22 ans, tandis qu’O’Rourke, qui apparaîtrait à la fois dans Poltergeist 2 et 3, est décédée à 12 ans d’un arrêt cardiaque et d’un choc septique causés par une sténose intestinale. Ces résultats tragiques ont plané sur Poltergeist comme un nuage de pluie sombre et menaçant prêt à éclater – mais indiquent-ils vraiment une malédiction à part entière?

Traiter de sujets aussi difficiles n’est pas facile. Un petit cinéaste aurait pu opter pour quelque chose de bien plus exploitable ici; crasser; plus cruel. Mais Cheel trouve ici l’équilibre parfait, abordant ces sujets troublants avec autant de grâce que possible. Tout cela fait partie du plan pour réprimer efficacement toute discussion future sur les malédictions. Oui, de vrais squelettes ont été utilisés dans le film – mais de vrais squelettes ont également été utilisés dans de nombreux autres films – des films qui n’ont jamais souffert de quelque chose ressemblant à une malédiction. Et oui, Dunne et O’Rourke sont morts tragiquement jeunes.

Mais est-ce vraiment le signe d’une malédiction macabre, fantomatique, autrement verbale – ou plutôt une indication de la cruauté et du caractère aléatoire de la vie? Ou, comme Craig Reardon, un artiste de maquillage sur Poltergeist le dit si succinctement: «L’idée d’avoir quelques [skeletons] sur le tournage de Poltergeist, et avoir tué deux jeunes filles, est une idée pernicieuse. C’est une insulte à la mémoire d’une petite fille très douce, Heather O’Rourke. Et c’est pire que pour Dominique Dunne, qui a été étranglée à mort par son petit ami. Ce qui avait tout à voir avec un squelette. “

Cela ne veut pas dire que Cursed Films cherche à réprimander ses téléspectateurs. Il comprend que la croyance en un tel événement paranormal n’est naturelle que pour la plupart des gens. Plutôt que de réprimander, la série espère éduquer. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de divertissement à avoir ici. La série fait le bonheur des fans d’horreur de haut en bas, offrant un aperçu des personnes impliquées dans les films en question ainsi que de plusieurs experts et aficionados de films d’horreur renommés. Quiconque a déjà grandi en feuilletant de vieux numéros de Fangoria ou de la rue Morgue tard dans la nuit sous un drap avec une lampe de poche va être fasciné par ce que Cursed Films a à offrir.

***

Cursed Films en avant-première sur Shudder 2 Avril.

Articles sympas du Web: