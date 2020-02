Shyheim fuyait pour sa vie quand un automobiliste a été tué dans un accident

Shyheim a déclaré qu’il assume l’entière responsabilité de son rôle dans l’événement, mais il refuse de se sentir obligé de vivre dans son passé.



Il n’y avait que huit mois dans la libération conditionnelle de Shyheim quand il a été impliqué dans un accident mortel. Il aurait été aux petites heures du matin du Nouvel An en 2014 lorsque Shyheim a accéléré sur la route, a allumé un feu rouge et est entré en collision avec la Toyota de Felipe Avila. Le rappeur aurait fui la scène et Avila a péri dans l’accident. La même année, il a plaidé coupable à un homicide involontaire coupable au deuxième degré et a été condamné à 14 ans de prison. Il a été libéré le mois dernier après avoir purgé cinq ans, et il a récemment rencontré VladTV pour discuter des circonstances étranges entourant ce qui a conduit à la collision.

“Lorsque les choses se produisent, vous ne comprenez pas les dommages que vous causez”, a déclaré Shyheim après avoir adressé une fois de plus ses condoléances à la famille de la victime. ” Ses enfants, ses petits-enfants, les choses qu’il ne pourra jamais faire à cause du rôle que j’ai joué dans quelque chose. “Shyheim a dit qu’il assume l’entière responsabilité de ce qu’il a fait”, mais ce que je ne ferai pour personne, je ne le laisserai pas quelqu’un m’a fait vivre dans mon passé. “

Le rappeur a ajouté qu’il avait fait son temps et payé sa dette à la société, mais qu’il essayait de ramasser les morceaux et de se construire une vie meilleure. “Je ne sais pas combien de fois je peux dire que je m’excuse et je suis désolé … Eh bien, c’est une fois que je dirai que je suis désolé pour mes actions. Je suis désolé de ne pas être resté le chercher de l’aide.” Il a partagé qu’il était assis dans sa cellule pendant des années à se demander à quel point il était égoïste cette nuit fatidique.

Shyheim a ajouté qu’il roulait à toute vitesse dans les rues ce soir-là parce qu’il y avait eu une tentative de mort et qu’il essayait de s’enfuir. Le rappeur a expliqué qu’il était ciblé, que ce soit dans la rue ou tagué par les forces de l’ordre, alors il avait l’impression que sa vie était en danger. Il ne voulait pas nommer de noms au tribunal, alors il a rejeté l’appel pour «en finir avec et continuer ma vie». Regardez son explication dans son intégralité ci-dessous.

