Si Bella Hadid n’exclut pas de se réconcilier avec The Weeknd

Instagram

Le mannequin et la chanteuse ont encore tonné l’année dernière, mais selon des sources, elle est toujours amoureuse de lui …

Bella Hadid ne parvient toujours pas à surmonter la séparation de The Weeknd.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2015, mais a décidé de se séparer l’année suivante. Puis Bella et le chanteur se sont réconciliés en 2018, mais encore une fois, ils se sont séparés l’année dernière.

Maintenant, le mannequin de 23 ans est célibataire et concentré sur sa carrière, mais elle ressent toujours quelque chose pour la star de la musique et pourrait raviver sa romance à l’avenir.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: «Bella ne sort avec personne pour le moment. Elle est très occupée à voyager et à travailler sans escale et se concentre principalement sur sa carrière en ce moment, mais elle ressent toujours quelque chose pour The Weeknd et il y a toujours la possibilité qu’ils soient à nouveau ensemble à l’avenir, mais pour l’instant, elle est célibataire. »

Pendant ce temps, sa sœur Gigi Hadid s’est récemment réconciliée une fois de plus avec Zayn Malik, et les deux sont très heureux ensemble.