“Si c’était pour moi, je serais seul toute la journée”

Le Gala 1 de l’Opération Triomphe a laissé Nick et Ariadna Tortosa en nomination, donc dans la distribution des chansons du lundi 20 janvier, ils ont choisi les chansons qu’ils interpréteront dans le Gala 2. Ils ont tous deux été les premiers à allez prendre le ton avec Noemí Galera et Manu Guix, mais dès que vous entrez dans la salle de piano, Nick s’est effondré.

Noemí Galera embrasse Nick dans «OT 2020»

“N’êtes-vous pas à l’aise avec vos camarades de classe?”, A demandé le directeur de l’Académie, auquel Nick a répondu très franchement: “Non, mais en général”, et il répond qu’il ne sait pas s’il peut avoir une solution. . “Si c’était pour moi, je répéterais toute la journée et je serais seul avec les professeurs. Je ne suis à l’aise que lorsque nous sommes avec la musique, et quand c’est fini c’est comme Je ne m’identifie à personne dans le groupe et c’est comme si j’étais un monde à part. Et c’est tout “, a déclaré le candidat.

“Vous êtes dans un programme où il y a coexistence. Vous êtes 16 personnes et cela a une mauvaise solution. Que vous vous enfermez 24 heures par jour, je ne pense pas que ce soit bon pour vous”, Noemí Galera voulait le voir, mais Nick lui a assuré: ” Honnêtement, je vais mieux comme ça. Sérieusement. Je ne sais pas. ” Étant avec son partenaire Ariadna, il a avoué: “Ça a mauvais goût pour moi parce que dans le cas hypothétique de … Je pense qu’elle peut en profiter. Moi aussi, mais … “.

Tu veux t’en aller? Seriez-vous mieux?

La question était claire et le réalisateur a demandé: “Voulez-vous y aller?”, Et la réponse a été: “Non, mais …”. “Seriez-vous plus à l’aise dehors?”, A-t-elle insisté, créant une mer de doutes pour Nick: “Non, mais je ne sais pas. Je pense qu’elle est plus excitée par tout. Je veux me consacrer à la musique, mais son rêve est d’être ici. “C’est à ce moment où le jeune homme s’est effondré en se brisant pour pleurer. Naomi l’a serré dans ses bras rapidement pour lui donner du réconfort:” Pleure un peu que ça vous soit utile “.

Après avoir repris son souffle et récupéré, Nick a continué à ouvrir ses sentiments et à avouer qu’il est inquiet de rester hors du crochet: “Les gens veulent un ananas et je veux être séparé …”. A cette époque, Manu Guix, qui restait à l’écart, lui a dit que ce qu’il avait à faire était de s’inquiéter pour lui et de ne pas rater l’occasion d’être à l’Académie. “Si c’était pour moi, ce serait toute la journée …” lui dit Nick d’être avec la musique. “Eh bien fais-le. Faites ce qui vous fait du bien. Rien ne se passe parce que vous ne vous adaptez pas. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est vivre comme si c’était de la torture“Guix a dit au candidat.

