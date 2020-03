Si “ Guardians of the Galaxy 3 ” n’a pas de danse, il faut au moins un montage d’entraînement

Les films des Gardiens de la Galaxie proposent plus de danse que vous ne vous en souvenez, en particulier Baby Groot au début du Vol. 2, où il passe la séquence d’ouverture en tournoyant au «Mr. Blue Sky »tandis que le chaos explose autour de lui.

Alors, ne serait-ce pas amusant si la prochaine fois que nous voyions les Gardiens, nous avions une sorte de danse avec leur nouveau copain Thor? Les fans le pensent, mais James Gunn a rapidement anéanti ces espoirs.

James Gunn: Thor ne danse pas

Chris Pratt dans Guardians of the Galaxy | merveille

Gunn, le co-scénariste et réalisateur des films des Gardiens de la Galaxie, interagit fréquemment avec les fans sur Instagram via les histoires. Quand un fan a plaidé: «S’il vous plaît, mettez Quill et Thor en train de danser dans GOTG3!» le fan pensait probablement que ce serait le moyen de déterminer qui est le chef des Gardiens.

Dans Fin du jeu, Star-Lord ne dit pas déraisonnablement que c’est lui, mais Thor implique fortement que ce devrait être lui. Après tout, c’est un dieu, et il n’aime pas prendre non pour une réponse.

Les fans doivent le faire, car en voyant la suggestion que Thor et Star-Lord devraient descendre pour déterminer qui passera à Guardians Vol. 3 direction, Gunn a répondu sans ambages: “Ça n’arrivera pas.”

Sur Reddit, beaucoup de fans ont dit à Gunn en tellement de mots qu’il n’était pas amusant, avec une personne qui disait: “À quoi ça sert de le regarder alors?”

Un autre fan a suggéré qu’il devrait y avoir un montage d’entraînement / entraînement, mais Gunn mettrait probablement le kibosh là-dessus aussi. Les films des Gardiens sont connus pour être l’une des séries les plus libres de Marvel, mais ils ne sont pas si libres.

Marvel a remanié leurs decks

Une partie de la raison de la réticence de Gunn peut être que Marvel a dû remanier leur calendrier de sortie. Bien qu’une date de sortie pour Guardians Vol. 3 n’a jamais été défini, les fans s’attendaient à ce qu’il soit sorti maintenant.

Le premier film des Gardiens était en 2014, et le second en 2017, donc suivre le même laps de temps aurait signifié que le troisième Gardiens serait cette année.

Comme les fans s’en souviennent bien, Gunn a été temporairement renvoyé du film après la révélation de vieux tweets de mauvais goût. Après le tumulte majeur des fans et des acteurs des Guardians, en particulier Dave Bautista, Gunn a été réembauché. Donc, lorsque Guardians of the Galaxy Vol 3 n’était pas dans la programmation de phase 4 pour 2020 et 2021, ce n’était pas surprenant.

Dans l’intervalle, Gunn a pris un emploi avec DC pour diriger la suite de Suicide Squad, et il vient de terminer le tournage de ce film, qui devrait sortir en août 2021. Cependant, Gunn a promis que Guardians 3 est toujours en préparation, et il hache le script. Maintenant, il appartiendra à une autre propriété Marvel de savoir quoi faire avec Thor et les gardiens.

Les Gardiens apparaîtront dans «Love and Thunder»

Marvel a jeté le marteau en annonçant que Thor: Love and Thunder couronnerait les films de la phase 4, avec une date de sortie de novembre 2021. Depuis Avengers: Fin de partie a vu Thor partir avec les Gardiens, il était logique que nous les voyions ensemble la prochaine fois que Thor est apparu. Il s’est avéré que c’était un film Thor au lieu d’un film Guardians.

Vin Diesel, qui exprime Baby Groot (et l’adulte Groot avant lui), a accordé une interview pour promouvoir son nouveau film Bloodshot. Il a déclaré: «J’attends et je suis impatient que mon ami James Gunn frappe ce prochain hors du parc… le réalisateur m’a parlé de la façon dont Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas, je n’aurais peut-être pas dû dire quoi que ce soit. “

Mais Internet se souvient de tout, alors maintenant que l’accord de non-divulgation de Diesel est parti en fumée, il semble que Thor: Love and Thunder incorporera les Guardians d’une manière ou d’une autre. Reste à savoir si la réalisatrice Taika Waititi autoriserait une danse ou un montage d’entraînement.