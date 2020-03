“Si Interviú existait, ils achèteraient vos photos”

Au milieu des tempêtes, des tempêtes et du froid, les concurrents des «Survivants» ont eu un peu de paix après le gala du mardi 10 mars, alors certains des participants ont profité de l’occasion pour nettoyer en mer. Une occasion où Jorge Pérez a été pris sans vêtements, en flagrant délit, par certains de ses camarades de classe.

Jorge Pérez, pris sans vêtements dans «Survivientes 2020»

“Mon Dieu, regardez quel cul. Ce cul n’est pas normal”, a plaisanté José Antonio Avilés, surpris., qui avait également choisi de se laver avec le maillot de bain à côté de Rocío Flores, en voyant Pérez quelques mètres plus loin, sur le dos et complètement nu. “Hé, mets-toi un peu plus dans l’eau, on verra ton cul, cousin!” Avertit Avilés en criant. “Je vois tes rôles!”, A plaisanté son partenaire, tandis que José Antonio a crié que “là tu as une pose très sexy.”

“Si Interviú existait toujours, ils achèteraient les photos pour vous”, a salué le journaliste, tandis que Jorge continuait de se baigner le dos tourné. “Je ne suis pas ici pour Interviús”répondit le concurrent en se tournant un peu vers ses deux compagnons. Un moment bref mais curieux qui a même été partagé par le compte Twitter du candidat. “Pouvez-vous imaginer Jorge à Interviú?”, Ont-ils demandé dans un tweet avec un bref extrait du moment, publié dans “Survivors: Last minute” le mercredi 11 mars.

Une nouvelle expulsion

Mardi 10 mars, dans «Survivors: No Man’s Land», le public a choisi de sauver Cristian Suescun, qui n’a pas exactement passé une bonne semaine compte tenu de ses nombreuses confrontations avec ses pairs. Pendant ce temps, Ana María Aldón, Fani Carbajo et Alejandro Reyes continuent d’être nominés et, dans lequel sera le quatrième gala de «Survivors 2020», ils feront face à une double expulsion après quoi ils rencontreront leurs collègues Antonio Pavón, Yiya et Vicky Larraz. Cinq candidats qui, une fois de plus, seront aux mains du public, en charge de voter pour que le deuxième participant soit définitivement expulsé de la téléréalité.

