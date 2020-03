Si je devais choisir quoi être dans une autre vie, Lucía Bosé disait toujours

De l’écriture et de l’.

Mardi 24 mars 2020, p. 8

L’actrice italienne Lucía Bosé, connue pour ses rôles dans des films de Michelangelo Antonioni, Luis Buñuel et Federico Fellini et matriarche d’une saga d’artistes, est décédée lundi en Espagne à l’âge de 89 ans, a rapporté son fils, le chanteur Miguel Bosé.

L’actrice vivait à Brieva, une ville de la province de Ségovie à environ 100 kilomètres au nord de Madrid, et selon divers médias locaux, elle est décédée d’une pneumonie.

En pleine pandémie de coronavirus en Espagne, se pose la question de savoir comment les funérailles se dérouleront, compte tenu des restrictions imposées par les autorités.

Visionnaire et rebelle

Bosé était une femme visionnaire, une Italienne rebelle qui a commencé sa carrière professionnelle en tant que mannequin. Elle était ensuite actrice et chef d’une dynastie d’artistes. À 89 ans, elle avait facilement une couleur bleu électrique dans ses cheveux, bien qu’elle se souvienne toujours de son mariage avec le torero Luis Miguel Dominguín.

Il est né à Milan, en Italie, le 28 janvier 1931 et ses jours se sont terminés en raison d’une pneumonie dans un hôpital de Ségovie, ont rapporté les médias espagnols, bien que d’autres sources soulignent que cela était dû au coronavirus.

Dès tôt lundi, le chanteur Miguel Bosé a écrit sur son compte Twitter officiel: Cher [email protected] Je vous informe que ma mère, Lucia Bosé, vient de décéder. C’est déjà dans les meilleurs endroits.

L’interprète a ensuite capté un autre message sur le réseau social avec une image avec un cœur bleu et le hashtag #Mami: Nous vous portons à l’intérieur du cœur, chère maman. Un baiser de toute la famille.

Avant de commencer sa carrière cinématographique, Bosé a remporté le concours Miss Italie en 1947. Il a ensuite tourné une cinquantaine de films.

Il se produit ainsi avec des metteurs en scène espagnols et italiens, tels que Mauro Bolognini dans Metello et Federico Fellini dans Satiricón (1969). Il a également travaillé sur Nathalie Granger (1972), un film français réalisé par l’écrivain Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau comme co-star. Sous la direction de ce dernier, elle a également joué dans Lumière (1976), mais le rôle qui l’a marquée était celui de La Señora García Confesse, une série écrite et dirigée par Adolf Marsillach.

L’actrice a dit un jour: si je devais choisir quoi être dans la prochaine vie, Lucía Bosé répondrait toujours.

▲ Nous vous portons dans mon cœur, chère maman, a écrit son fils, Miguel Bosé. L’image a été prise le 20 novembre 2013 à Las Vegas, aux États-Unis. Photo .

Il a été découvert par l’un des grands

Lors d’une de ses dernières apparitions publiques, dans un hommage rendu à son dernier mois d’octobre lors de la 14e édition du Festival du Film de Rome, Bosé a rappelé comment l’un des géants du néo-réalisme italien, Luchino Visconti, l’a découverte lorsqu’elle travaillait comme vendeuse dans une pâtisserie milanaise.

Quand (Visconti) est venu à Rome, il a appelé (Giuseppe) De Santis et lui a dit: va à Milan, qu’il y a une fille (…) qui a un beau visage, comme un animal, a déclaré l’actrice dans la présentation de sa biographie. , écrit par Roberto Liberatori.

La recommandation a fonctionné et, en 1950, avant l’âge de 20 ans, Bosé a fait ses débuts dans Non c’è pace tra gli ulivi de Giuseppe De Santis.

La même année, il joue dans Chronicle of a Love, de Michelangelo Antonioni, l’un des grands maîtres du néo-réalisme italien, avec qui il retourne travailler dans La Dame sans camélias (1953).

Cependant, l’année clé, personnellement et professionnellement, était 1955. Il a joué dans Death of a Cyclist, réalisé par l’espagnol Juan Antonio Bardem, et dans Así es la aurora, de Luis Buñuel.

Cette année-là, elle a épousé le torero espagnol Luis Miguel Dominguín, avec qui elle a eu trois enfants: le chanteur Miguel Bosé, la femme d’affaires Lucía et l’actrice et créatrice de mode Paola Dominguín.

Lors de son mariage avec le matador, l’actrice a mis sa carrière entre parenthèses, mais l’a reprise en 1967, après son divorce médiatique.

Des célébrités ont présenté leurs condoléances à la famille de l’actrice. Lucía Bosé nous a quittés. Une femme attachante, bien plus qu’une amie, en fait presque de la famille, a déclaré le chanteur espagnol Raphael en apprenant la nouvelle.

Maître dans l’art d’être soi-même. Repose en paix, ma chère Lucía Bosé, a déclaré le chanteur Alejandro Sanz.

L’artiste avait 10 petits-enfants, dont la chanteuse et mannequin Bimba Bosé, fille de Lucía, décédée d’un cancer en 2017 à l’âge de 41 ans.

À Brieva, il a ouvert un Angel Museum en 2000 et sa dernière apparition était dans Prodigios de RTVE.

L’année dernière, Lucía Bosé a été acquittée d’une plainte pour détournement présumé d’un dessin que Picasso avait remis à Remedios de la Torre, qui travaillait comme employée chez elle.

