“Si je meurs, pas question”: plusieurs jeunes profitent de vols pas chers à cause du coronavirus

Le monde devient chaotique à cause du coronavirus, il a provoqué une mer d’annulations dans tous les voyages à travers le monde. Tous les touristes ont très peur et ne voyagent pas à cause du risque d’être infectés. Mais tout le monde n’a pas peur, au contraire, ils le voient comme une excellente occasion de connaître le monde à bas prix, car il est en demande et les vols sont très bon marché.

NBC News Il a interviewé plusieurs jeunes hommes, qui ne semblent pas avoir peur du coronavirus et se sentent chanceux d’économiser beaucoup d’argent sur les billets d’avion.

L’étudiante Ashley Henkel prévoit de visiter Vancouver, New York et Portland. Elle dit: “Ce n’est pas amusant de rester à la maison et de s’inquiéter.”

L’autre garçon interviewé, Jack Mulligan, un jeune homme de Manchester, dit que le coronavirus ne va pas le gêner. Il prévoit de se rendre en République dominicaine en mai, il a économisé environ 300 à 400 £.

Jack sait que le coranavirus est dangereux, mais il préfère vivre sa vie et ne pas suspendre ses vacances à cause de quelque chose qui se passe.

Nicole, une fille de 27 ans, profite de vols pas chers pour rendre visite à sa grand-mère dans le Connecticut la semaine prochaine. Vous économisez seulement environ 200 dollars. Nicole a terminé avec la phrase suivante: «Si je meurs, je meurs. Ma famille me manque”

Il est bien connu que les jeunes ont un taux de mortalité très faible, mais nous devons garder à l’esprit que les jeunes peuvent infecter davantage de personnes et mettre en danger la société et en particulier les personnes âgées, qui peuvent leur être fatales. Nous devons nous soucier des autres.

Souhaitez-vous mettre la vie des autres en danger lors d’un voyage?

