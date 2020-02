“Si je vous dis que je suis plus sec que le mojama?”

La chanteuse India Martínez a visité le tournage de “The Resistance” pour promouvoir la tournée de son album “Palmeras”. Ce que je ne savais pas, c’est que la veille avait été “ Les filles du câble ”, Blanca Suárez, Ana Fernández et Nadia de Santiago, protagonistes dont, sûrement, était l’interview la plus longue de l’histoire du programme. C’est pourquoi David Broncano a dû particulièrement mesurer le temps avec Cordoue.

Inde Martínez et David Broncano

Arrivé dans la dernière ligne droite, un spectateur qui avait chronométré la conversation a alerté le présentateur: “Il reste 40 secondes!”, Broncano a donc accéléré le rythme avec les questions classiques: argent et relations sexuelles le mois dernier. “Comptez classique, fantaisie, trio, gang bang, la masturbation compte moins …”, a indiqué le jienense, ne soupçonnant pas la réponse que Jenifer Yésica – de son vrai nom que l’Inde n’avait aucun scrupule à avouer – avait préparée.

“Puis-je répondre à l’une et vous choisissez à laquelle je réponds?“, lâche l’artiste.”Si je te dis que je suis plus sec que le mojama“A laquelle je réponds?” “Bien sûr, ça pourrait être les deux …”, a répondu Broncano, surprise. Elle voulait savoir si cela valait le “répété ou multi-orgasmique”, après quoi elle a avoué que, dans ce cas , serait d’environ 13 au cours des 30 derniers jours.

Similaire à Kiko Matamoros

À un autre moment au cours de l’interview, l’Inde a indiqué qu’il avait fait une Version portugaise de “Beat the love” avec le portugais Paulo Gonzo. “En Espagne, on ne sait pas grand-chose, mais c’est une œuvre d’artiste”, a expliqué l’invité. Dans “The Resistance”, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il ressemble à Kiko Matamoros, publiant une photo du collaborateur de “Save Me” en direct: “Pouvez-vous imaginer qu’ils l’ont mis et je peux dire oui, qu’est-ce qu’il est?“, a plaisanté le Cordoba.

