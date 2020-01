“Si Jennifer Aniston bat Brad Pitt …”

Flamantha, le dossier entre Flavio et Samantha dont le nom n’a jamais fini par figurer parmi les fans de ‘OT 2020’, n’existe plus. A en juger par l’attitude des deux candidats à l’Académie, le pianiste a décidé de mettre de la distance par rapport à son partenaire, qui a commencé une troisième semaine entre la douleur et les larmes de cette rupture prématurée.

Bien que Samantha ait été l’un des principaux supporters de Flavio pendant les premiers jours du concours de talents et même après la dure évaluation du jury lors du Gala 2, le jeune homme a décidé qu’il ne voulait pas aller de l’avant avec la romance qu’ils avaient commencée. . Un audio filtré par le programme lui-même a montré dimanche les doutes que j’avais sur la relation. “Au début, j’étais très à l’aise parce que j’étais très jolie et j’étais très attirée, mais ensuite je ne sais pas si nous nous connectons bien“, a-t-il avoué à Bruno.

Si Jennifer Aniston a battu Brad Pitt comme nouvelle devise de la vie, merci Sam pour les deux # OTDirecto27E pic.twitter.com/Coc2F0mAO5

– elif ???? (@elifmiker) 27 janvier 2020

Dans cette même conversation, Flavio a admis qu ‘”il y a d’autres personnes” dans le programme qui le “font pencher”. Il ne fait aucun doute que la Murcie a décidé de quitter définitivement Samantha et qu’elle, consciemment, marchait comme une âme dans la tristesse pour l’Académie lundi. Pendant le repas, il ne put réprimer les larmes et s’éloigna de la salle à manger, une situation que Flavio a remarquée mais a décidé de ne pas intervenir et de lui laisser de la place.

Bruno et Eva ont suivi les pas de Samantha pour essayer de la réconforter. Déjà plus calme à l’accueil de l’Académie, la chanteuse était déterminée à tourner la page. “Ça va vous arriver parce que vous voyez une fin”, a déclaré Eva, notant que Flavio a cessé d’être ambigu. “Bien sûr, si Jennifer Aniston a battu Brad Pitt …“Samantha a ajouté, avec un peu plus d’humour.

Flavio surmonte la rupture avec Eva

Eva et Flavio dans ‘OT 2020’

Le processus de deuil s’est poursuivi plus tard dans la solitude, lorsque Samantha a décidé de s’enfermer dans l’une des boîtes pour se défouler avec la musique, sa grande passion. Chanter des chansons comme “Je t’aimais” de La Quinta Estación, a tenté de se débarrasser des pénalités causées par la pause.

Cependant, Flavio semble avoir adopté une autre stratégie pour surmonter le drame. Confirmant qu’il y a d’autres personnes qui le font “tilín”, le candidat ne décolle pas récemment d’Eva, avec qui il a chanté dans Gala 2. Les signes d’amour sont constants entre eux, surtout de lui à elle, ce qui rend encore plus surréaliste que le galicien, c’est d’avoir réconforté Samantha dans l’un de ses moments les plus bas à l’Académie.

.