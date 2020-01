“Si j’entre dans les détails, ce sera pour sanctionner”

L’Académie de «OT 2020» ne fonctionne pas comme il se doit. C’est quelque chose que certains adeptes du format ont remarqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux et ce Noemí Galera, directeur du centre, a souhaité s’exprimer lundi 20 janvier lors de la revue du Gala 1. Cela n’a pas hésité à avertir les candidats des différents problèmes qui ont été détectés dans le vivre ensemble et même dans la manière de travailler, qui doivent être résolus immédiatement. De cette façon, Galera s’est plaint de la propreté et de l’ordre de l’Académie, de la manière dont les candidats effectuent les micro passes et a publiquement dénoncé le manque de respect Parmi certains candidats.

Manque d’ordre et de propreté à l’Académie

La première plainte est arrivée dans l’ordre qui existe au centre. “Hier soir, nous sommes arrivés et on ne pouvait pas sentir sur les canapés, il y avait des guitares, trois ou quatre housses jetées, des bongos, des chaussettes, des pulls, des vestes (…) nous avons dû le fixer au directeur de ‘The chat’ et à moi. “Mais la chose n’est pas restée là, Galera a également affirmé que” les tables étaient avec des assiettes, qui devaient être nettoyées par les gens de la production “, que” les piques étaient à la hauteur des assiettes “et” les costumes étaient dans un état douloureux “et a dit qu’il avait vu comment tous les dossiers qui avaient été remis au début de l’édition avaient été jetés. , le réalisateur leur a demandé de “le prendre au sérieux, sinon je prendrais un gros sac poubelle et je le jetterais”.

Votre attitude dans les micro passes

Au-delà du nettoyage, Galera a également voulu se plaindre de la manière dont les concurrents se rendent aux micro-passes. “Il vient avec des chaussures et nous travaillons de cette porte à ici. Quand je vais au travail, je ne vais pas à la maison avec des chaussures de marche. Veuillez le prendre au sérieux (…) c’est comme si vous aviez pris un bus pour la véranda. Donc, le premier micros pass doit toujours être fait avec des chaussures normales et le second avec des chaussures de gala si les vêtements vous l’ont donné. “En parallèle, Galera leur a également rappelé que “Vous devez toujours porter la micro position et prendre ce que vous jouez” et prendre soin des téléphones portables que l’équipe leur a donnés.

Colère indirecte contre Eli?

Une fois ces deux problèmes résolus, le directeur de l’Académie Il voulait faire face directement à la grande controverse qui a été générée avec Eli au sein de l’Académie. La candidate a manqué de respect à plusieurs de ses camarades de classe et a fait plusieurs commentaires qui ont été très critiqués par les adeptes du format des médias sociaux. Par conséquent, Noemí Galera a décidé de prendre des mesures en la matière et avertit qu’il y aura des conséquences si ce type de comportement se répète. “Maintenant vient la partie qui me semble plus compliquée, celle du respect entre vous”, a-t-il commencé en disant, puis avoue que “Parfois, je vois des conversations et des actions que je télécharge et dis ce que vous faites, mais je comprends que vous avez l’âge légal et chacun a sa façon de fonctionner et ses manières, et je le respecterai. ”

Galera a averti que “comme vous ne vous respectez pas et ne parlez pas avec respect entre vous, je vais venir mettre baza. Vous n’êtes peut-être pas au courant, mais repensez et pensez en parlant, comme vous prenez les choses. Les choses sont demandées s’il vous plaît et ensuite ils se remercient. »Le réalisateur leur a rappelé que« vous voulez être des artistes et il y aura beaucoup de gens qui voudront être comme vous. Mais si vous n’êtes pas des gens polis, respectueux et bons, vous n’aurez pas de fans. Je ne veux pas être le même que quelqu’un qui parle avec mépris, qui ne demande pas de choses s’il vous plaît, qui crie. ” C’est alors que Naomi est partie qu’elle n’allait pas donner de noms précis … pour l’instant.

“Je généralise parce que je ne veux pas entrer dans les détails, et j’espère que vous ne me ferez pas entrer dans les détails car si je le fais ce sera pour sanctionner quelqu’un”, a-t-il dit, avant de voir la réaction des candidats surpris: “Tu me regardes comme si je parlais en chinois mais je pense que tu sais de quoi je parle, et si tu es vraiment un ananas, j’ai vraiment soif.” Finalement, Manu Guix leur a rappelé que “dans la vie, il faut être de bonnes personnes … et pour une carrière professionnelle c’est essentiel”. De plus, il a clairement indiqué que lui et de nombreux acteurs de l’industrie “préfèrent mille fois travailler avec quelqu’un de moins brillant mais de bon que l’inverse”. Galera a voulu clore le discours en leur demandant de bien vouloir “parlez-nous mal, je sais que vous n’êtes pas comme ça”.

