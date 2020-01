Si la peau de vos seins a changé et qu’elle est sèche, regardez les causes possibles!

Si vous remarquez l’un de ces changements dans votre poitrine, suivez ces conseils et consultez votre médecin

22 janvier 202020: 13 h

Il existe de nombreuses causes qui peuvent modifier légèrement la peau de vos seins, car cette zone est généralement très sensible avec différents types de facteurs auxquels elle fait face.

Peau sèche sur vos seins

Pour commencer, vous ne devez jamais oublier que vous devez toujours toucher vos seins pour vous assurer qu’ils sont en bonne santé et cela vous aide également à réaliser les changements qu’ils peuvent présenter, aussi petits soient-ils.

Commencez d’abord par toucher cette zone du bout des doigts tout en regardant devant un miroir, vérifiez quelle partie de votre poitrine est plus foncée ou plus sèche, une fois que vous êtes sûr, vous devez modifier votre routine quotidienne: vous devez vous baigner avec de l’eau tiède, sécher la zone doucement, en utilisant une crème hydratante ne ferait pas de mal, et n’oubliez pas de porter des vêtements doux, de préférence en coton.

Si tout cela ne s’améliore toujours pas avec la sécheresse, consultez votre médecin de préférence pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un cancer ou d’une autre maladie.

Si vous parvenez d’une manière ou d’une autre à visualiser que vos seins sont un peu plus roses et que la peau est très sensible, vous avez également beaucoup de démangeaisons. infection fongique