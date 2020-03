Si le prince Charles refuse de vivre au palais de Buckingham, la rénovation de 475 millions de dollars est-elle un gaspillage total?

Au cas où vous n’auriez pas entendu parler d’un projet de rénovation majeur est en cours au domicile de la reine Elizabeth II à Londres.

La rénovation du palais de Buckingham, qui a 828 000 pieds carrés d’espace de vie, n’est pas une mince affaire. Cela prendra une décennie et coûtera environ 475 millions de dollars, mais depuis des années, plusieurs rapports affirment que le prince Charles n’est pas un fan du palais et ne vivra pas là-bas quand il sera roi. Donc, s’il continue de résider à Clarence House, tout ce projet est-il un gaspillage?

La reine Elizabeth II et le prince Charles | Piscine / Collection Anwar Hussein / WireImage

Que fait-on dans le projet de rénovation?

Le célèbre palais, où la reine Elizabeth a vécu la majeure partie de sa vie, compte 775 chambres, dont 19 cabines, 52 chambres royales et d’invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bains. Mais il y a quelques années, le processus de retrait de l’amiante a commencé et maintenant le palais a besoin de tant de réparations pour réparer son infrastructure vieillissante.

“Le câblage électrique, la plomberie et le chauffage du palais n’ont pas été mis à jour depuis les années 1950”, a expliqué Sir Michael Stevens, qui occupe le poste de gardien du sac à main. “L’infrastructure du bâtiment a maintenant un besoin urgent d’une révision pour éviter le danger très réel de défaillance catastrophique entraînant un incendie ou une inondation, et des dommages incalculables au bâtiment et aux œuvres d’art inestimables de la collection royale.”

L’ensemble du palais est en cours de rénovation et, à un moment donné, le bâtiment déménagera dans les logements de la reine Elizabeth, puis Sa Majesté devra rester ailleurs. Mais beaucoup se sont interrogés sur le temps, l’argent et la main-d’œuvre que cette opération va nécessiter, ne sera-ce que pour rien si le prince Charles ne déménage jamais quand il est le monarque.

Quels sont les plans futurs du prince Charles pour le palais de Buckingham?

La reine Elizabeth II et le prince Charles | JONATHAN BRADY / . via .

Selon plusieurs rapports, le prince de Galles n’a aucun intérêt à faire du palais sa résidence principale quand il est roi.

“Je sais qu’il n’est pas fan de” la grande maison “, comme il appelle le palais”, a déclaré une source au Sunday Times. «Il ne le voit pas comme une future maison viable ou une maison adaptée à l’usage dans le monde moderne. Il estime que son entretien, tant du point de vue des coûts que de l’environnement, n’est pas durable. »

Alors, vaut-il le coût maintenant? Eh bien, le travail doit être fait. Que Charles et Camilla emménagent ou non, le palais de Buckingham ne sera pas renversé et ne sera plus jamais utilisé.

Aujourd’hui, les membres du public visitent et visitent des zones de juillet à octobre lors de visites quotidiennes. Et, comme bonjour! a noté, quand il est le monarque, Charles y hébergera probablement des banquets d’État et des réceptions diplomatiques ainsi que des bureaux privés situés dans le palais pour son personnel. Il est donc nécessaire de rendre le bâtiment sûr pour tous ceux qui y entrent, même s’ils ne seront là que pendant quelques heures.

