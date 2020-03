Le chanteur José Manuel Soto a statué contre la nouvelle loi sur la liberté sexuelle du ministère de l’égalité, également connue sous le nom de loi “seulement oui est oui”, en référence au consentement des deux parties est nécessaire pour des relations sexuelles saines, sans aucune violation des droits impliqués. Cependant, le Cordovan n’est pas satisfait de cette conception et l’a dit via son compte Twitter.

José Manuel Soto

“Eh bien, je dirais qu’un” non “peut être un” non “ou un” nous verrons “ou un” remède un peu plus enfant “. De plus, si un «non» était toujours un «non», beaucoup ne seraient pas venus au monde, car la séduction est un jeu où il n’est pas pratique d’enseigner les cartes depuis le début “, a-t-il publié dans un tweet jeudi dernier, le 5 mars, puis a continué de critiquer la loi organique naissante:” Mais bien sûr, si qui légifère est quelqu’un qui ne comprend que le sexe comme «ici je t’attrape ici je te tue» et cela confond la séduction avec la sédition ou la sédation, parce qu’il ne sait pas ce que sont les trois choses, car il est ce qu’il a. “

Comme à d’autres occasions où l’auteur-compositeur-interprète a exprimé ses opinions politiques, leurs déclarations ont reçu à la fois le soutien et les utilisateurs néfastes. Parmi les défenseurs se trouvait celui qui a publié ce qui suit: “Un quart entier de l’université, changez de classe à dessein et beaucoup d’échanges de notes ça m’a coûté de conquérir ma femme. Nous sommes ensemble depuis 30 ans et nous avons trois enfants. Il m’a probablement dit plusieurs fois que non. “De l’autre côté se trouve ce tweet franc:” S’ils vous disent que ce n’est pas parce que non, parce qu’il n’y a pas d’intérêt et qu’il n’est pas nécessaire de réfléchir sérieusement. Ou votre cerveau ne peut pas traiter cela? Le consentement est essentiel pour le sexe. S’il n’y a pas de consentement, c’est une violation. “

Soto réaffirme votre message

Loin de s’éloigner de la controverse, José Manuel Soto a continué à émettre des avis sur Twitter et rester ferme dans ses convictions, vantant même un poème de Lope de Vega qui commence par “S’évanouir, oser, être furieux”: “Le poète était sûr de se voir dire plusieurs fois non. S’ils avaient toujours dit oui, il n’aurait pas souffert en amour et ne nous l’aurait pas dit laissé des merveilles comme ça. Le «non» est ce qui maintient la flamme en vie, voyons si nous découvrons“.

Il a également salué une vidéo sur le réseau social du groupe parlementaire Vox dans laquelle plusieurs femmes critiquent le “féminisme suprémaciste”: “Appelez-moi facha, mais pour moi ces dames et ce message me représentent. Afin de défendre l’égalité et la dignité des femmes, le message dénigrant du féminisme radical n’est pas nécessaire. “Il a également commenté que” c’est déjà bien des bêtises et des carillons, un compliment avec l’art n’offense personne“, en relation avec certaines déclarations de Bibiana Fernández:” Si un maçon est condamné à une amende pour m’avoir fait un compliment, je le paierai. “

