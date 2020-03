Si votre enfant a «maman», étreignez-le et aimez-le plus que jamais

En tant que mamans, il est très difficile pour nous de nous séparer de nos enfants lorsqu’ils demandent à être proches de nous et parfois la situation se complique lorsque nous entendons de notre famille et de nos amis que nous devons apprendre à les laisser seuls pour qu’ils deviennent indépendants.

Peu à peu, nous classons nos enfants sous le terme de «mamitis» et nous les décrivons comme quelque chose de mauvais, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas.

Nos enfants nous voient comme leur premier refuge, alors lorsqu’ils se sentent en danger, impuissants, craintifs ou tout simplement tristes, ils se tournent vers nous comme un processus naturel de survie.

Si votre fils a des “mamitis” vous devez savoir que tout comme vous êtes son refuge, vous êtes son guide pour l’aider à comprendre la situation qui se passe, que vous êtes son professeur pour lui apprendre à grandir à son rythme, sans gronder et en lui donnant toujours un espace de confiance et le respect.

Le fait que nos petits puissent identifier les situations dans lesquelles ils doivent se tourner vers nous les rend plus sûrs et favorise leur développement émotionnel. Alors, quand votre fils vous dit: “Maman, je veux être avec toi”Ne le prenez pas comme un caprice, mais dans le cadre de sa croissance.

Le lien que la mère crée avec ses enfants par contact physique les aide à améliorer leurs processus cognitifs et émotionnels. Pour cette raison, il est important que vous connaissiez ces informations et que vous appreniez ainsi à gérer certaines situations avec intelligence.

La “mamitis” se présente de différentes manières selon l’âge de nos enfants. Quand ils sont bébés de 7 à 8 mois, ils passent par la phase d’anxiété de séparation, c’est pourquoi ils pleurent même lorsque nous disparaissons de leur vue pendant quelques minutes seulement.

À l’âge d’un an, ils commencent à développer un stade appelé anxiété de séparation qui peut leur faire craindre de perdre leur mère de leur champ de vision et qui dure généralement jusqu’aux premières années du primaire.

C’est à ce stade qu’ils peuvent lancer des crises de colère et des cris pour rester près de vous. Et c’est à ce moment-là que vous devez apprendre à contrôler la situation, à la laisser être proche de vous sans être inquiet, nerveux ou en détresse, car s’ils le font, ils l’adapteront comme un bon moyen d’avoir le contrôle sur vous.

D’autres mesures que vous pouvez prendre pour éviter de tomber dans des provocations sont d’arrêter de ressentir de la culpabilité et de l’angoisse d’avoir laissé nos enfants seuls. Nous savons qu’il est plus facile de le dire que de le faire, mais vous devez croire que vous pouvez rester calme pour éviter de crier ou de vous mettre en colère contre eux.

Lorsque vous devez les quitter pendant plusieurs heures, ils ressentiront de l’angoisse, mais vous pouvez l’atténuer si vous commencez à les présenter à ces personnes qui prendront soin d’eux afin qu’ils vivent ensemble et que votre confiance en eux augmente.

Écoutez chacun de ses sentiments, afin de comprendre dans quelles situations il vous vient le plus. Soutenez-le avec ce que vous cherchez pour qu’il comprenne qu’il n’est pas en danger mais en même temps lui apprenez qu’il peut seul.

Donc, si votre enfant a «mamitis», aimez-le plus que jamais, car en vous il trouvera l’espace dont il a besoin pour sortir et faire face au monde, avec toute la sécurité et l’indépendance dont il a besoin.

N’oubliez pas que son besoin d’être avec vous est momentané et qu’elle ne sera probablement plus la même dans quelques années.

