Si vous aimez les shorts Pixar, faites du court-circuit de la série Disney + votre prochaine frénésie – .

Une tonne de nouveaux contenus bingeable arriveront au nouveau service de streaming de Disney en février, y compris des films comme The Sandlot, Toy Story 4 et le remake de Disney en 2019 du Roi Lion. Tout cela nous rappelle à quel point le vaste catalogue de films et d’émissions de Disney est vraiment vaste, ce qui devrait occuper les abonnés de Disney + dans les semaines et les mois à venir. Mieux encore, le prix de base de 6,99 $ / mois fait que l’abonnement au service encore relativement nouveau est une affaire fantastique qui est assez difficile à battre.

Cependant, avec tout ce contenu qui est ajouté à Disney + petit à petit, les fans du service pourraient bientôt se retrouver confrontés au même problème que les abonnés Netflix – déterminer ce que le diable à regarder, lorsque vos choix disponibles sont si nombreux. En conséquence, si vous avez terminé avec The Mandalorian et que vous cherchez autre chose à vérifier, nous aimerions recommander la série suivante à tous ceux qui sont fans des shorts bien-aimés de Pixar. C’est une série Disney + appelée Short Circuit.

Selon Disney, Short Circuit est également le nom d’un programme expérimental par lequel n’importe qui à Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée qui pourrait finir par être choisie pour servir de base à un court métrage d’animation. «L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films.»

Le résultat est un short que vous pouvez consulter maintenant comme Puddles, qui selon Disney se concentre sur un jeune garçon aventureux qui découvre «que les flaques d’eau peuvent être des portails vers un monde fantastique, mais (qui) a du mal à attirer l’attention de sa sœur loin de son téléphone pour voir la magie du monde qui l’entoure. »

Vendredi, un lot de 14 titres en court-circuit a été ajouté à la bibliothèque de contenu Disney +, tous les films n’ayant duré que quelques minutes, ce qui a donné lieu à une agréable séance de frénésie. Certains des talents créatifs derrière eux ont travaillé sur des films à succès pour la société de divertissement comme Frozen, donc les résultats devraient certainement plaire à presque n’importe qui.

En plus des flaques d’eau, voici des descriptions de Disney sur les autres shorts de ce lot:

Étudiant d’échange: La vie est déjà assez difficile pour un étudiant d’échange dans une nouvelle école, mais en tant que seul terrien dans une école pour étrangers, le personnage central de cette histoire fantaisiste est l’ultime étranger et doit prouver sa valeur pour être accepté par ses nouveaux camarades de classe inhabituels.

Toupet chanceux: Ce morceau intelligent de balderdash soulève le couvercle sur un conte original sur un postiche détourné, une bande de lutins larcènes et une romance en herbe.

Juste une pensée: Un garçon maladroit de 12 ans, nommé Ollie, éprouve des «problèmes de bulles» lorsque ses véritables sentiments pour une fille sont révélés de manière embarrassante sous la forme d’une bulle de pensée physique.

Cycles: Une histoire centrée sur le vrai sens de la création d’une maison et la vie qu’elle recèle à l’intérieur de ses murs.

La foudre dans une bouteille: Lors d’un orage, les efforts d’un jeune garçon pour capturer la foudre dans une bouteille en verre dans le cadre d’un projet d’expo-sciences réussissent au-delà de ses attentes les plus folles, mais il est choqué lorsqu’il découvre les conséquences de cet exploit contre nature.

La course: Grim a désespérément besoin d’une âme de plus pour gagner son concours de travail, mais sa dernière collection programmée lors d’une course de vélo rigoureuse bouleverse son monde. À la ligne d’arrivée, il apprend que la vie n’est pas toujours une question de trophée à la fin de la course.

Hair-Jitsu: Une jeune fille affronte un coiffeur maléfique alors qu’elle traverse des longueurs imaginatives pour éviter sa première coupe de cheveux.

Centre ville: La déception d’un banlieusard de manquer le bus se transforme en une balade colorée et inattendue lorsque le street art environnant prend vie, révélant le cœur de la ville sous un angle entièrement nouveau.

Jing Hua: Une artiste martiale en deuil rend hommage à son professeur récemment décédé en créant un monde peint à l’aide d’une forme magique de kung-fu.

Laissez tomber: Une goutte de pluie nouvellement formée tombe sur terre pour la première fois et a une rencontre improbable et sincère avec une jeune fille qui s’avère édifiante pour les deux.

Zénith: Un cerf lumineux et éthéré bondit sans effort à travers une étendue sombre de l’univers, laissant une galaxie d’étoiles dans son sillage. Lorsqu’il crée accidentellement un trou noir qui menace de dévorer tout ce qui est en vue, le cerf est obligé de prendre une décision qui laissera une impression durable.

Éléphant dans la chambre: Un bébé éléphant perdu est recueilli par un garçon et son père pour travailler sur leur plantation de bananes. Alors que les deux se lient rapidement, le garçon découvre que son nouveau meilleur ami aspire à sa famille et à sa maison à l’état sauvage.

Récupérer: Un enfant veut jouer à chercher avec son animal de compagnie. Malheureusement, il a erré profondément dans une forêt imposante.

