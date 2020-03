Si vous avez perdu votre odorat ou votre goût, vous pourriez être un «porteur caché» du coronavirus

Une enquête au Royaume-Uni a révélé ces nouveaux symptômes de COVID-19.

Selon de grands rhinologues britanniques, toute personne subissant une perte soudaine ou totale d’odeur pourrait être un «porteur caché» du coronavirus, même si vous ne présentez aucun autre symptôme.

En Chine, en Corée du Sud et en Italie, environ un tiers des patients testés positifs pour COVID-19 ont également signalé une perte d’odeur, connue sous le nom d’anosmie ou d’hyposmie, selon des preuves recueillies par des experts britanniques de l’oreille, du nez et de la gorge.

“En Corée du Sud, où les tests se sont généralisés, 30% des patients ayant des résultats positifs ont présenté l’anosmie comme principal symptôme de présentation dans les cas bénins”, a déclaré le professeur et président de la Society of British Rhinology, Claire Hopkinset le président de la British Association of Otorhinolaryngology, Professor Nirmal Kumar, dans une déclaration commune.

Les enseignants ont noté que de nombreux patients dans le monde qui ont été testés positifs pour COVID-19 présentent des symptômes de perte d’odeur et de goût, sans présenter les symptômes les plus couramment reconnus de fièvre élevée et de toux.

“Il y a eu un nombre croissant de rapports d’une augmentation significative du nombre de patients présentant une anosmie en l’absence d’autres symptômes.“Dit la déclaration. “L’Iran a signalé une augmentation soudaine des cas d’anosmie isolée, et de nombreux collègues aux États-Unis, en France et dans le nord de l’Italie ont la même expérience.”

Le fait que d’autres symptômes reconnus ne soient pas présents dans ces cas peut signifier qu’il est peu probable qu’ils soient testés et isolés, ce qui signifie que Ils pourraient contribuer à la propagation rapide de la maladie dans le monde.

“Ces patients peuvent être jusqu’à présent certains des porteurs cachés qui ont facilité la propagation rapide du COVID-19”, ont-ils commenté.

“Chez les jeunes patients, ils ne présentent aucun symptôme significatif, comme la toux et la fièvre, mais ils peuvent n’avoir qu’une perte de l’odorat et du goût, ce qui suggère que ces virus sont logés dans le nez”, a déclaré le professeur Kumar dans une interview. avec les médias britanniques Sky News.

Les experts ont recommandé que toute personne présentant des symptômes de perte de goût ou d’odeur s’isole pendant sept jours pour empêcher la propagation de la maladie.

