Si vous êtes petit, nous vous laissons des astuces pour paraître plus grand et plus mince: ne les manquez pas!

Il vous est sûrement déjà arrivé de vous considérer comme “petite” ou courte et vous avez essayé de porter vos vêtements pour regarder le contraire mais vous n’y êtes pas parvenu. Appliquez ces astuces simples et vous verrez que ce n’est pas impossible!

23 mars 202011: 03 AM

Regardez grand et mince c’est un travail où le habillement collaborer toujours, et nous ne parlons pas seulement de porter des tacos.

C’est une tâche difficile, mais avec ces astuces simples, vous verrez que le choix et la combinaison de vos vêtements appropriés vous feront paraître plus grand visuellement.

Astuces pour avoir l’air plus grand.

Le rayures verticales Ils sont une excellente option: ils donnent un effet visuel de continuité qui parvient à allonger notre silhouette. Et oublie vêtements qui ne sont pas au niveau de la taille.

N’oublie pas montre tes chevilles car cela rendra vos jambes plus longues visuellement. Plus la chaussure est ouverte, plus vous allongerez votre taille. Les pantalon taille haute et de style cloche Ils sont grands pour sembler grands et minces; si c’est serré, c’est encore mieux!

Les rayures verticales, un truc pour avoir l’air grand et mince.

Utilisez également un combinaison une couleur Cela allongera votre silhouette, car visuellement il n’y aura pas de coupure dans le look. Optez surtout pour les couleurs sombres.

Usages vêtements à petits imprimés. Aussi, achetez-vous robes longues y jupes longues: Dans les premiers, ajoutez une fine ceinture pour marquer la taille.

Les Décolletés en V cela allongera votre cou. Somme colliers longs à vos tenues car elles allongent visuellement la zone du tronc. Aussi gros sacs!, distrait parfaitement l’attention avec votre taille.

“Petisa” ou pas, avec ces astuces tu seras défoncé autant de fois que tu voudras.

