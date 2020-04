Si vous ne regardez que 1 film Marvel, les fans disent que ‘Guardians of the Galaxy’ est la voie à suivre

Sur les réseaux sociaux, les gens demandent souvent au proverbe “Quel film regarderais-tu si tu n’en avais qu’un sur une île déserte?” question. Tout le monde ne peut pas répondre définitivement à cette question, probablement parce que nous vivons dans un monde de franchise cinématographique où plusieurs films sont tous liés à une intrigue prolongée.

Essayer de choisir un seul film MCU est sans doute plus difficile que tout autre pour cette raison. Ce n’est pas que les fans n’aient pas réussi à le réduire à un seul, peut-être seul.

Comme d’habitude, Reddit est l’endroit où les fans semblent se concentrer sur de telles choses. Quel film ont-ils choisi comme le meilleur film MCU singulier à regarder sans rien savoir avant ou après?

Sans surprise, c’est surtout une comédie.

Il semble y avoir une opinion divergente sur le film MCU qui peut être autonome

Dans la communauté Reddit, un lien s’est développé entre Iron Man (oui, le premier coup d’envoi du MCU) ou Guardians of the Galaxy comme meilleur film. Un bon argument peut être avancé: ce dernier film est préférable si quelqu’un veut un film dont il peut profiter sans consulter au préalable les bandes dessinées.

Tout cet argument est parti de ceux qui sont piégés à l’intérieur pendant la quarantaine pendant que le monde combat le coronavirus (COVID-19). Quelqu’un a lancé un fil de discussion sur Reddit en disant qu’il n’avait jamais vu de film MCU et voulait savoir quel film il pouvait regarder seul sans s’engager sur autre chose.

Pour ceux du côté d’Iron Man, les partisans pensent qu’une fois que quelqu’un regarde le film tout commencer, cela incitera les gens à regarder les autres. Bien sûr, cela va à l’encontre de ce que l’affiche originale voulait en voulant juste un film qui se démarque.

Tout le monde recommandant les Gardiens de la Galaxie note quelque chose de singulier: c’est un film qui ne fait référence à rien d’autre qui se passe dans le MCU. Quoi qu’il en soit, les personnages s’impliquent dans les films Avengers.

Certaines personnes regardent d’abord «Les gardiens de la galaxie», puis reviennent pour regarder «Iron Man»

De nombreux autres fans pensent que les Gardiens de la Galaxie fonctionnent de manière si amusante qu’ils peuvent faire entrer les téléspectateurs dans l’esprit MCU. Après l’avoir d’abord vu, certains disent qu’ils reviennent et démarrent la franchise depuis le début pour tout mettre ensemble.

Que tout téléspectateur occasionnel puisse vraiment regarder tous les films et rester intéressé est un autre argument qui vaut la peine. Une chose à retenir à propos de Guardians of the Galaxy est qu’elle apporte un mélange efficace d’action, de comédie et de petit drame.

Le film a à peu près tout pour divertir un, y compris plus de quelques doublures.

La comédie dans le MCU a bien fait la franchise, et c’est un genre pas assez fait dans les autres films. Pas étonnant que tant de fans aient recommandé ce film car les autres films nécessitent de regarder les autres pour comprendre ce qui se passe. De plus, la plupart des autres sont très intenses, comme peut en témoigner toute personne ayant regardé Fin du jeu.

Bien que les films Thor et Ant-Man proposent également de la comédie, ils peuvent ne pas résister au fil du temps en raison de la façon dont ils se connectent tellement aux autres films. Loin dans le futur, les Gardiens de la Galaxie pourraient devenir LE film Marvel préféré basé directement sur les diffusions par câble.

Chaque volume de “Gardiens de la Galaxie” pourrait être en mesure de se tenir sur leurs propres mérites

Avec Guardians of the Galaxy Vol. 3 sur le point d’être prêt à être tourné par le réalisateur James Gunn (en supposant que COVID-19 ne le retarde pas davantage), il est possible que les trois films puissent se présenter comme des films individuels.

Il n’est pas habituel pour les trilogies cinématographiques que chaque film puisse être regardé seul sans regarder les trois. Star Wars ne pouvait même pas faire ça, en dehors d’Empire Strikes Back étant un peu mieux sur ce front.

Une fois que Guardians of the Galaxy et ses suites sont les piliers du câble, il sera intéressant de voir s’ils deviennent vraiment les favoris du groupe pour les téléspectateurs occasionnels. Si tel est le cas, ne soyez pas surpris de voir des marathons par câble avec les trois films pour les diffusions des Fêtes.

Les visionnements des autres films MCU pourraient ne pas être tout à fait aussi courants alors car cela nécessite généralement la diffusion de quelques films qui suivent pour donner un sens narratif complet.