Si vous voulez l’harmonie, les sahumerios sont la solution: cherchez ce qu’ils sont et combien ils sont

Ne vous inquiétez pas, les sahumerios ne sont pas “des vieux”. Ici, nous vous montrons que leur utilisation parvient à harmoniser l’ensemble de votre vie quotidienne et ils sentent très bon!

2 février 2020

Si vous voulez l’harmonie, attirez vos désirs, la paix et la tranquillité, renouvelez les énergies qui nous entourent et même l’énergie vitale elle-même, la sahumerios Ils sont un bon moyen.

Mais même si vous pensez qu’il suffit de les allumer, de les sentir et maintenant, arrêtez! Regardez ce que vous pensez de les utiliser.

Vous devez d’abord nettoyer l’endroit avec un arôme de choix, puis utiliser l’arôme correspondant (amour, santé, argent, etc.). Ils peuvent être en forme de tige ou comme huiles pour les petits poêles.

Et si vous utilisez des bougies, c’est mieux! Ils se renforcent mutuellement et permettent au rituel d’atteindre une puissance et une efficacité accrues.

Il y a le musc (rituels de nettoyage et de purification), l’ambre (aphrodisiaque), la fleur d’oranger (pour attirer le sexe opposé et l’amour désiré), le benjoin (brise les sorts et les malédictions), la cannelle (aide à clarifier les idées), l’eucalyptus (environnements de libération) des maladies et des germes), la fraise (contre la dépression), le gardénia (elle favorise l’inspiration et la concentration mentale) et bien d’autres.

Il vous suffit de trouver la vôtre, la bonne et celle qui vous convient. Et prêt!