Si vous vous entraînez, tenez compte de ces précautions: l’été peut être difficile!

L’été et la chaleur qu’il entraîne ne doivent pas être une excuse pour ne pas faire d’exercice pendant cette période de l’année. Découvrez ici quoi faire pour ne pas mourir.

24 janvier 2020

L’exercice pendant la saison estivale est généralement compliqué: très chaud, transpire deux fois et ne parle même pas de la façon dont tes vêtements collent à ton corps. Un désastre!

Mais la vérité est que vous ne voulez pas mettre de côté votre routine au gymnase, à la maison ou à l’extérieur. Par conséquent, nous vous apportons les conseils nécessaires afin que vous ne vous évanouissiez pas au moment d’effectuer vos exercices.

En principe, effectuez une acclimatation de 10 à 15 jours dans un environnement chaud pour faire de l’exercice pendant les autres mois.

Cependant, essayez de réduire la durée, la distance et / ou l’intensité de l’entraînement lorsque la chaleur et l’humidité sont élevées et sans aucun doute, faites-le pendant les heures les moins chaudes de la journée (nuit ou lever de soleil).

Portez des vêtements amples, respirants et légers, afin que la transpiration ne vous dérange pas! S’il est à l’extérieur, accompagnez-le également d’une crème solaire protectrice à facteur élevé.

Consommez suffisamment de sel dans l’alimentation, refroidissez le corps avec de la glace ou des produits froids et, surtout, hydratez-vous avec beaucoup d’eau. Maintenant, vous pouvez vous entraîner calmement!