Sideshow Baby Yoda grandeur nature révélée!

Sideshow Baby Yoda grandeur nature dévoilée!

Un Sideshow Baby Yoda grandeur nature? Ça se passe! Aujourd’hui, les vénérables Sideshow Collectibles ont révélé The Child Life-Size Figure, créé en partenariat avec Legacy Effects pour vous offrir la prime la plus recherchée de la galaxie. Découvrez les photos dans la galerie ci-dessous!

Surnommé affectueusement par le public «Baby Yoda», le mystérieux extraterrestre connu sous le nom de The Child est rapidement devenu le favori des fans de la série Star Wars de Lucasfilm. Le Mandalorien sur Disney +. Désormais, les collectionneurs avides peuvent devenir un clan de deux et ramener l’actif à la maison en tant qu’incroyable objet de collection Star Wars à l’échelle 1: 1, sans fob de suivi.

La figurine d’enfant grandeur nature mesure 16,5 pouces de hauteur, se tenant sur une simple base de podium noir qui permet à cet adorable extraterrestre de voler toute l’attention, ainsi que les pièces du navire du Mandalorien. Inspirée par son apparence unique à l’écran, cette statue à techniques mixtes présente un manteau en tissu beige emmaillotant The Child alors qu’il regarde avec de grands yeux charmants, cachant le bouton de changement de vitesse argenté du Razor Crest dans sa main droite.

Chaque centimètre de cette figure incroyablement réaliste a été méticuleusement détaillé pour recréer tout ce que les fans de Star Wars aiment du jeune extraterrestre, du duvet sur sa tête ridée à sa moue irrésistible, jusqu’à ses petits pieds tout-petits. Les fans qui cherchent à ramener à la maison Les objets de collection mandaloriens n’ont pas besoin de chercher plus loin – la chasse aux primes est un métier compliqué, mais collectionner l’extraterrestre le plus mignon de la galaxie n’a jamais été aussi facile!

Sécurisez l’actif pour votre collection de figurines Star Wars et précommandez The Child Life-Size Figure aujourd’hui pour seulement 350 $ et une arrivée estimée entre août et octobre 2020.