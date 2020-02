Sierra Gates met sa fille dans une école privée après une attaque

Plus tôt cette année, des nouvelles effrayantes ont été révélées selon lesquelles la fille de la star de Love & Hip Hop, Sierra Gates, avait été attaquée à l’école par un autre élève et sa mère. Maintenant, Gates fait un pas pour assurer davantage la sécurité de sa fille.

Sierra Gates en 2019 | Paras Griffin / .

Sierra Gates semble prêt à jouer un plus grand rôle sur «Love & Hip Hop» cette saison

Gates est un acteur de soutien de la série depuis la sixième saison. La plupart de ses intrigues tournent autour de sa relation avec son ex-mari, Shooter Gates. Elle a commencé à sortir avec BK Brasco à la septième saison de l’émission.

La bande-annonce de la huitième saison de l’émission a été publiée cette semaine, et d’après l’apparence de la bande-annonce et le communiqué de presse de la saison, il semble qu’il y ait de bonnes chances que Sierra ait pu être promu au rang de acteur principal de la série. Cependant, nous ne saurons pas avec certitude si elle est maintenant une série régulière avant le début de la saison.

Dans la bande-annonce, Gates parle de son possible emprisonnement, mais on ne sait pas exactement de quoi elle parle.

La star fait ce pas après l’attaque de sa fille

Le mois dernier, la fille de Gates a été agressée à l’école par un autre élève et leurs parents. La mère de l’autre élève, Treon F. Ponder, s’est rendue et a été accusée de batterie, perturbant l’école publique et contribuant à la délinquance d’un mineur

À l’époque, Gates a déclaré au Atlanta Journal-Constitution: «J’avais le cœur brisé. J’ai pleuré toute la journée. Voir que sa sécurité n’est pas assurée à l’école me fait très peur. » Dans une interview ultérieure avec V-103, Gates a allégué que la jalousie et sa renommée étaient la raison de l’attaque de sa fille. Shooter était également présent lors de l’entretien.

La star de Love & Hip-Hop, Sierra Gates, explique la situation impliquant sa fille adolescente. L’incident a fait les gros titres parce que la fille de Sierra a été prise en embuscade par une autre adolescente et sa mère… dans une salle de bain du lycée. # themorningculturev103 @frankski @ronniejordan @moivoryshow # v103atlanta

Publié par V-103 The People’s Station le vendredi 24 janvier 2020

Maintenant, sur Instagram, Gates a révélé qu’elle mettait maintenant sa fille à l’école privée.

Dans un article maintenant supprimé, Gates a posté une capture d’écran d’un appel FaceTime avec sa fille, sous-titrée, “Mon bébé Paris 1er jour d’école privée, elle est heureuse, je suis heureuse.”

Love & Hip Hop revient bientôt pour sa nouvelle saison sur VH1. On ne sait pas actuellement si l’attaque de sa fille fera partie de son histoire cette saison.

