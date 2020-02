Signe de Las Cumbres Asia Ortega, Albert Salazar, Natalia Dicenta, Daniel Arias et Ramiro Blas

* En préparation

Amazon Prime Video annonce les premiers ajouts à sa prochaine série exclusive d’Amazon, «The Boarding School: Las Cumbres». Asia Ortega (Les de l’Hoquei), Albert Salazar (MAX Award du meilleur acteur pour AKA) et Daniel Arias (The End, Tell Me) sont quelques-uns des acteurs qui dirigent le casting de jeunes personnages qui joueront dans cette nouvelle version du succès La franchise de l’internat. De leur côté, Natalia Dicenta (Solas) et Ramiro Blas (Vis a vis) feront partie de la distribution adulte.

Albert Salazar et Ramiro Blas

Atmosphères dérangeantes, mystère, thriller et doses plus élevées de terreur seront quelques-uns des ingrédients fondamentaux d’El Internado: Las Cumbres. L’histoire se déroulera dans une école située à côté d’un ancien monastère, dans un endroit inaccessible entre les montagnes, isolé du monde. Les élèves sont des enfants rebelles et problématiques qui vivront sous la discipline stricte et sévère imposée par le centre pour les réintégrer dans la société. La forêt environnante abrite d’anciennes légendes, des menaces qui restent en vigueur et qui vous plongeront dans des aventures palpitantes et terrifiantes.

Le stage: Las Cumbres est une production des studios Atresmedia et The Mediapro Studio. À la tête de la production exécutive, la créatrice de la franchise, Laura Belloso, ainsi que Laura Fernández Espeso et Javier Pons de The Mediapro Studio, et Ignacio Corrales et Sonia Martínez, des Atresmedia Studios, qui dirigeront l’équipe de scénaristes formée par Asier Andueza, Sara Belloso et Abraham Sastre, qui étaient également à El Internado: La Laguna Negra, disponibles pour tous les fans de la franchise sur Amazon Prime Video.

