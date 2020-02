Signification du nouvel emoji à doigt pincé

Un nouveau lot d’émojis arrivera à Emojipedia cette année, et L’un de nos favoris est celui des «doigts pincés» (ou “doigts pincés”). C’est un emoji qui représente une main joignant le bout des doigts, et même si vous n’y croyez pas, c’est un geste que non seulement les Italiens font lorsqu’ils parlent. Nous savons qu’au Mexique, nous utiliserons cet emoji à bon escient, mais Savez-vous quelles autres significations cela peut avoir dans d’autres parties du monde?

Cette année, 117 nouveaux emojis arriveront sur Emojipedia et c’est l’un de nos favoris: la petite main qui fait un geste comme un capisci:

Au Mexique, nous savons très bien ce que signifie ce geste, mais après tout, nous ne sommes pas les seuls à utiliser les nouveaux emojis. Quelqu’un a même suggéré que si nous le retournions, nous avions un emoji pour la pincée de sel:

Parmi les significations perverses que nous donnerons à cet emoji, au Mexique, cela pourrait signifier “un poing” ou “une pincée”. Et il en va de même pour d’autres parties du monde.

Par exemple, au Nigeria, vous pouvez vous référer aux soi-disant «gbas gbos», qui est un signe qui signifie aller et venir

En Inde, le geste est utilisé pour demander si quelqu’un a faim (si vous y pensez au Mexique, cela peut aussi signifier que)

En général dans le monde arabe, cela peut être un geste qu’une mère fait à son fils (au Mexique, c’est le geste qu’une mère ferait à son fils quand elle le gronde)

D’autres ont remarqué que l’emoji est un geste que la chanteuse K-Pop Yuri fait lors de ses concerts.

Les nouveaux emoji «doigts pincés» seront disponibles pour tous les utilisateurs de WhatsApp d’ici le milieu de cette année, ainsi que l’ensemble du package emoji.

