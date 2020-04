Sigourney Weaver est de retour en tant que Dr Grace Augustine dans Avatar 2 Photo

Sigourney Weaver est de retour en tant que Dr Grace Augustine sur la photo Avatar 2

Avatar 2 arrive. On promet. Pour preuve, découvrez cette nouvelle photo de Sigourney Weaver posant avec le producteur Jon Landau et l’acteur Joel David Moore. Notamment, l’image se déroule sur le site 26, qui a été utilisé de manière proéminente dans le premier film. Donc, il y a une chance que la photo représente une séquence de flashback puisque Weaver est tout habillé comme le Dr Grace Augustine, qui a péri dans le premier film. Ou peut-être que les êtres sur les photos sont en fait des avatars… nous allons le découvrir. Un jour. On promet. Vous pouvez consulter la photo ci-dessous.

Le casting de la Avatar La franchise comprend Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement et Oona Chaplin aux côtés d’une liste de jeunes acteurs. Les membres de la distribution qui reviennent sont Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald et Sigourney Weaver.

Cameron a récemment expliqué que le colonel Miles Quaritch de Stephen Lang reviendrait pour les quatre suites et sera le méchant principal tout au long de l’histoire. Le tournage a officiellement commencé le Avatar 2 et Avatar 3 le 25 septembre 2017.

Après un remaniement du calendrier, Avatar 2 a été repoussé d’une année complète du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2021. Avatar 3 a été repoussé de deux ans du 17 décembre 2021 au 22 décembre 2023. Avatar 4 ouvrira deux ans après cela le 19 décembre 2025 (initialement le 20 décembre 2024) et Avatar 5 tombera le 17 décembre 2027 (initialement le 19 décembre 2025). Bien que Avatar 4 et Avatar 5 ne sera publié qu’avec l’avertissement du réalisateur James Cameron selon lequel Avatar 2 et 3 réussissent au box-office.

