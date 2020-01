“Silence of the Lambs” Sequel Series “Clarice” Aller de l’avant

HISTOIRES CONNEXES

Bonjour, Clarice….

CBS explorera les suites du Silence des agneaux avec Clarice, une série de suites se déroulant un an après les événements du film fondateur de 1991. Le drame policier à venir est basé sur le personnage de Thomas Harris du même nom, et sera écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet. Le projet a reçu «un engagement de grande série», selon notre site sœur Variety, et en tant que tel, il devrait aller en série.

En 1993, Clarice explorera l’histoire personnelle inédite de son personnage principal alors qu’elle retourne au travail à la poursuite de meurtriers en série et de prédateurs sexuels tout en naviguant dans la politique de Washington, D.C.

“Après plus de 20 ans de silence, nous avons le privilège de donner la parole à l’un des héros les plus durables d’Amérique”, ont déclaré Kurtzman et Lumet dans un communiqué. «La bravoure et la complexité de Clarice ont toujours éclairé la voie, même si son histoire personnelle est restée dans le noir. Mais la sienne est l’histoire même dont nous avons besoin aujourd’hui: sa lutte, sa résilience, sa victoire. Son temps est maintenant et toujours. “

Le deuxième des cinq films après le personnage de Harris Hannibal Lecter, Silence of the Lambs a remporté cinq Oscars, y compris pour la meilleure image et la meilleure actrice dans un rôle principal, pour le tour de Jodie Foster en tant que Starling. Une série télévisée préquel acclamée par la critique, Hannibal, a suivi en 2013 et a duré trois saisons.

Qui aimeriez-vous voir suivre les traces de Foster en tant que Clarice?