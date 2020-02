Silent Witness est-il à la télévision ce soir? La série 23 est-elle terminée? – HITC

Les épisodes 9 et 10 de la 23e série de Silent Witness ont été diffusés la semaine dernière, mais y a-t-il d’autres épisodes à suivre?

Silent Witness est un élément quasi constant sur nos écrans de télévision depuis 23 ans.

Depuis que le premier épisode du drame policier de la BBC a frappé nos écrans en 1996, des millions de personnes sont tombées sous le charme de l’équipe de pathologie du Lyell Center, chaque épisode de la série la plus récente attirant sept à huit millions de téléspectateurs par épisode.

Les épisodes 9 et 10 de la semaine dernière ont fait passer le niveau dramatique à 11, avec de réelles conséquences pour nos personnages Silent préférés.

Mais avec ces épisodes maintenant à l’écart, y aura-t-il plus de Silent Witness ce soir?

Silent Witness est ce soir?

Les épisodes 9 et 10 étaient les derniers de la série 23.

Le film en deux parties extrêmement dramatique nous a donné l’un des scénarios les plus passionnants des années et a également vu deux membres de la distribution très aimée partir volontairement ou non.

Cependant, alors que la 23e série Silent Witness a pris fin, deux autres séries ont été confirmées par la BBC la semaine dernière.

Quand le témoin silencieux 24 se rendra-t-il sur nos écrans?

Bien qu’elle n’ait pas encore été officiellement confirmée, la série 24 de Silent Witness devrait sortir en janvier 2021, car 10 des 11 dernières séries de Silent Witness ont également été diffusées en janvier.

Jusque-là, cependant, les fans peuvent revoir tout épisode de la série Silent Witness 6-23 sur BBC iPlayer.

Qu’y a-t-il d’autre à regarder à la place?

Hitting BBC One à 21 heures ce soir au lieu de Silent Witness est le documentaire Rio and Kate: Becoming a Step Family tandis que BBC Two a Mary Beard’s Shock of the Nude et ITV diffusent le dernier épisode de la neuvième série de Cold Feet.

