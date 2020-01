Silent Witness saison 23 épisodes 7 et 8 – Jemma Redgrave, Hakeem Kae-Kazim et Daniel Weyman – HITC

Silent Witness revient sur nos écrans pour les épisodes 7 et 8 cette semaine, mais qui fait partie de la distribution?

Bien qu’il soit sur sa 23e série, Silent Witness est resté une émission extrêmement populaire sur la BBC avec plus de huit millions de téléspectateurs qui se connectent régulièrement.

La longévité de la série signifie que presque tous les acteurs que vous avez vus auront, à un moment donné, apparu en tant que guest star sur Silent Witness, généralement dans un scénario sur deux épisodes.

Dans de rares cas, cependant, les acteurs invités peuvent revenir dans la série, mais lorsqu’ils le font, c’est presque toujours dans un nouveau rôle.

Mais dans les épisodes 7 et 8, un personnage et un acteur reviendront à Silent Witness que nous avons déjà vu.

L’histoire des épisodes 7 et 8

L’histoire des épisodes 7 et 8 est mise en marche lorsqu’un groupe d’adolescents en balade écrase leur voiture volée avec un pilier dans un parking à plusieurs étages.

Alors que les joyriders s’enfuient, leur accident révèle un crâne dans le béton brisé.

L’équipe Lyell est rapidement dépêchée pour extraire le reste du squelette du site et une valise vieille de 20 ans est rouverte.

Pendant ce temps, Clarissa est confrontée à une décision difficile à prendre concernant les soins de sa mère âgée et souffrant de démence.

Qui est dans le casting?

Comme pour tous les épisodes de Silent Witness, l’équipe régulière de Lyell est rejointe par une foule de stars invitées.

Le casting principal

Emilia Fox en tant que Dr Nikki Alexander

Richard Lintern comme Dr Thomas Chamberlain

David Caves en tant que Dr Jack Hodgson

Liz Carr comme Clarissa Mullery

Michael Landes en tant que Matt Garcia

Des invités de prestige

Jemma Redgrave comme DI Jill Raymond

Hakeem Kae-Kazim comme Adam Brookham

Paddy Glynn comme Penny Mullery

Daniel Weyman comme Max Thorndyke

Cory Chambers en tant que DC Matthew Quinn

Louise Jameson comme Sue Marshall

Gilliam Saker en tant que Carla Beaty

Anastasia Hille comme Ann Carson

Nicola Stephenson comme Grace Beaty

Clive Wood en tant que Paul Simmons

Nigel Boyle comme Clive Miller

Buckso Dhillon-Woolley comme infirmière Coen

Projecteur star invité

Bien qu’il y ait beaucoup d’acteurs qui apparaissent dans Silent Witness, les trois que nous examinons de plus près sont Jemma Redgrave, Hakeem Kae-Kazim et Daniel Weyman.

Jemma Redgrave – Jemma Redgrave endosse le rôle de DI Jill Raymond dans les épisodes 7 et 8, l’officier de police en charge cette fois-ci. Redgrave sera un nom familier à beaucoup car Jemma est la nièce de la grande Vanessa Redgrave.

Outre Silent Witness, Jemma a une longue histoire de travail avec la BBC avec l’un de ses plus grands rôles à ce jour en tant que Kate Lethbridge-Stewart dans Doctor Who. Elle a également joué dans le film de 1992 Howards End, le film de 2003 J’y serai et le feuilleton médical Holby City où elle est apparue dans 63 épisodes entre 2016 et 2018.

Hakeem Kae-Kazim – Hakeem Kae-Kazim endosse le rôle d’Adam Brookham, le PDG de Protech Visions, une entreprise médicale qui n’a absolument rien de sinistre à cacher.

Les plus grands rôles de Hakeem à ce jour sont venus dans les goûts de Pirates des Caraïbes: au bout du monde comme l’un des nombreux capitaines de pirates à figurer à la fin du film, Hotel Rwanda où il est apparu aux côtés de Don Cheadle et il apparaîtra dans le film 2020 Godzilla vs Kong.

Daniel Weyman – Weyman est l’un des rares acteurs à jouer un rôle récurrent dans Silent Witness et à ne pas être un personnage principal régulier.

Il joue le rôle de Max Thorndyke et est le mari de longue date de Clarissa. Alors que d’autres stars invitées de Silent Witness n’ont qu’un épisode à briller, il est apparu dans huit épisodes auparavant.

La série 23 de Silent Witness épisode 7 est diffusée à 21 heures sur BBC One le lundi 27 janvier, l’épisode 8 suivant à la même heure le 28 janvier.

