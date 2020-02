Silent Witness saison 23 épisodes 9 et 10 – William Ash, Clare Higgins, Doc Brown pour la finale de la saison – HITC

La série 23 de Silent Witness arrive à une conclusion dramatique cette semaine.

Malgré l’émission diffusant actuellement sa 23e série, BBC One’s Silent Witness reste presque aussi populaire que jamais auprès des téléspectateurs.

Le succès de la série vient, en grande partie, grâce à sa variété continue, à part les acteurs principaux, chaque épisode présente une toute nouvelle distribution de personnages et un cas de meurtre fascinant à résoudre.

C’est une recette du succès depuis 1996 et c’est quelque chose qui ne devrait pas changer de si tôt.

En revanche, la série 23 de Silent Witness est sur le point de se terminer avec les épisodes 9 et 10 maintenant, mais qui est prêt à apparaître dans la finale de la série?

L’histoire des épisodes 9 et 10

La finale de la saison de la 23e série de Silent Witness commence comme tout épisode, mais augmente rapidement les enjeux.

Thomas est envoyé pour enquêter sur la mort du soldat John Healy, un soldat décédé lors d’un exercice d’entraînement militaire.

Sa mort est soupçonnée d’avoir entraîné une exposition au gaz CS (gaz lacrymogène), après qu’il semble que la victime soit décédée d’un anévrisme.

Cependant, lorsque Thomas découvre des traces d’un possible agent neurotoxique dans son système, la famille de Healy, craignant une dissimulation, demande des réponses sur sa mort.

Qui est dans le casting?

Comme pour tous les épisodes de Silent Witness, l’équipe régulière de Lyell est rejointe par une foule de stars invitées.

Le casting principal

Emilia Fox en tant que Dr Nikki Alexander

Richard Lintern comme Dr Thomas Chamberlain

David Caves en tant que Dr Jack Hodgson

Liz Carr comme Clarissa Mullery

Michael Landes en tant que Matt Garcia

Des invités de prestige

Daniel Weyman comme Max Thorndyke

Will Stevens en tant que soldat John Sealy

William Ash en tant que Major Mark Sealy

Clare Higgins en tant que professeur Katherine Dukes

Ben Bailey Smith (alias Doc Brown) en tant que lieutenant-colonel Ben Carmichael

Richard Durden comme Conor Hodgson

Ash Tandon en tant que DI Karl Guyatt

Adelle Leonce comme DS Lucy Vail

Dan Parr comme Edmund «Fish» Fishbourne

Robert East en tant que Henry Young

Tina Chiang en tant que Simone Taylor

Projecteur star invité

Cette semaine, nous examinerons de plus près les stars invitées William Ash, Clare Higgins et Ben Bailey Smith aka. Doc Martin.

William Ash – William Ash endosse le rôle du major Mark Healy dans Silent Witness, le père de John Healy dont la mort déclenche les événements des épisodes 9 et 10.

Ash sera un visage que beaucoup connaissent grâce à près de 60 apparitions au cinéma et à la télévision depuis 1987. À cette époque, ses rôles les plus importants sont venus dans Waterloo Road, Making Out et The Tunnel entre autres.

Clare Higgins – Clare Higgins est une vétéran de plus de 75 rôles d’acteur et est l’un des rares acteurs de l’histoire de Silent Witness à apparaître plusieurs fois dans la série dans différents rôles. Au total, elle est apparue sous la forme de deux personnages différents depuis sa première apparition en 1996 et alors que la plupart des invités apparaissent dans seulement deux épisodes, elle est déjà apparue dans huit avant son apparition dans la saison 23.

Les autres rôles principaux de Clare Higgins incluent The Worst Witch, Ready Player One, Doctor Who et bien plus encore.

Ben Bailey Smith – Mieux connu sous le nom de son nom de scène, Doc Brown, Ben Bailey Smith assume le rôle du lieutenant-colonel Ben Carmichael dans Silent Witness et assure une liaison étroite avec l’équipe Lyell dans le cadre de son travail.

Bien qu’il soit sans doute mieux connu pour être un rappeur, Doc Brown a eu une impressionnante carrière d’acteur à ce jour avec des apparitions venant également de Britannia, Doctor Who, Fleabag et Hunted, entre autres.

L’épisode 9 de Silent Witness est diffusé à 21 heures sur BBC One le lundi 3 février tandis que le 10e et dernier épisode arrive en même temps sur nos écrans le 4 février.

