“S’ils voyaient ce que je vois, ils ne donneraient pas de téléphones portables à leurs enfants”, disent les mots d’un expert en cybersécurité.

Les dangers du réseau pour nos enfants.

Voir les enfants s’amuser avec des tablettes et des téléphones portables est une évasion que de nombreuses mères utilisent récemment. Nous devons tenir compte du fait que le réseau est un univers assez vaste où oui, nous trouverons des vidéos drôles ou des tutoriels assez bien expliqués, mais c’est aussi un endroit où il y a des dangers tels que: pornographie, cyberintimidation, addiction, hypersexualisation entre autres choses.

Silvia Barrera Elle est experte en cybersécurité de la police qui a publié son livre “Nos enfants sur le Web. 50 choses que nous devons savoir pour une bonne prévention numérique” et dans une interview au réseau ABC elle répond à quelques questions que nous pouvons tous avoir:

-Le début du livre est très clair et direct. Vous faites une revue de ce monde dans lequel vivaient les parents et qui est tellement différent des enfants qui vivent maintenant. Aux parents: avez-vous du mal à accepter ce nouvel environnement ou ne voulez pas le comprendre?

– Nous devons comprendre que les adultes ont hérité du Réseau et l’utilisent davantage à des fins professionnelles ou utilitaires (effectuer des achats en ligne, utiliser les services bancaires en ligne, etc.). Mais pas les enfants. Pour eux, leur monde tourne autour du numérique. Leur façon de communiquer est visuelle: ils ne sont pas appelés par téléphone mais reçoivent une vidéo de TikTok. C’est le monde dans lequel ils sont nés. Ils le vivent avec la même intensité avec laquelle nous vivons le monde physique à l’époque et, par conséquent, il doit être compris. C’est pourquoi il est essentiel de créer une culture numérique depuis l’enfance. C’est ce qu’ils vont projeter dans leur vie! C’est un investissement d’avenir. Internet n’est pas un phénomène qui s’est installé. Non, c’est là pour rester, c’est ici et ça ira plus loin. C’est pourquoi il est si important de comprendre ce nouveau monde.

– Vous parlez aussi des excuses que les pères et les mères font quand ils ne comprennent pas cette nouvelle réalité: «je n’ai pas le temps», «c’est à mon époque» Sommes-nous confrontés à un manque d’intérêt ou à un manque de connaissance?

– C’est une nécessité que nous comprenions le monde dans lequel vivent les enfants parce que les adultes continuent de regarder Internet comme un jeu. On pense que les enfants vivent dans un monde virtuel où ils jouent, s’amusent, vivent … Mais nous parlons de “leur monde”, et c’est un environnement qui comporte de nombreux risques. Comme chez le physicien, nous craignons de ne pas les laisser seuls dans la rue, pourquoi les laissons-nous seuls dans le monde virtuel? Le plus tôt nous nous asseyons avec eux pour parler, leur expliquer les choses, mieux c’est. C’est le monde que nous avons vécu.

«Il ne faut pas oublier qu’avec 3 ans on quitte la tablette pour regarder des vidéos. À cet âge, il ne discutera pas et lorsque vous l’enlevez, vous l’avez retiré.

Nous vous donnons déjà un appareil électronique car ils ne peuvent pas parler, ils consomment des informations et ce n’est qu’une question de temps qu’ils veulent l’indépendance, qu’ils demandent un téléphone portable, avec leurs comptes, et aient un peu d’intimité. C’est pourquoi c’est un investissement pour l’avenir. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est donner un mobile à tout âge et quand vous avez 15 ans, définissez des règles et essayez de rediriger la situation lorsque vous ne les avez pas encore créés ou défini des normes.

-Alors “je n’ai pas le temps” est sans valeur.

– C’est une question de priorité car cela fait partie de l’éducation de leur enseigner les risques du Réseau et d’être un peu à jour sur ce qui se passe. C’est aussi un investissement d’avenir. Les enfants sont laissés seuls avec un outil qui les ouvre au monde. C’est pourquoi ils ne peuvent pas être laissés seuls. Je le vois tous les jours!

Vous devez configurer l’appareil, leur apprendre qu’ils ne peuvent pas être connectés toute la journée et que, au coucher, ils vont dans leur chambre sans le mobile. Dans la famille, vous devez créer des règles d’utilisation et un climat de confiance car les enfants vont toujours chercher par eux-mêmes certaines applications, réseaux sociaux ou choses sur Internet. Mais, étant poli, il sait qu’il enfreint les règles et quand il reçoit un message d’un inconnu ou quelque chose de dangereux, il vous demandera. Il vaut mieux que l’enfant vienne vers vous que vous ne devez être derrière lui. Et ces types de conflits familiaux sont des questions que la famille, et non la police, doit résoudre à la maison.

-Dans le livre, vous accordez une importance particulière à ne pas les laisser seuls lors de la navigation. En fait, vous dites que les parents devraient être les «cyber-agents et protecteurs numériques des nouveaux enfants». Il est très probable que personne n’en tient compte lors de la livraison d’un mobile à l’enfant.

– C’est que les adultes ne sont pas conscients et, en plus, ils ignorent le potentiel des enfants, qui sont très intelligents: ils peuvent savoir quel est votre code de déverrouillage mobile ou télécharger des «applications» qu’ils ne devraient pas, les utiliser puis les éliminer. Les parents doivent être très attentifs et ne peuvent pas permettre à l’enfant d’avoir un téléphone portable dont ils ne connaissent pas le code PIN ou ne savent pas ce que leur enfant fait si longtemps avec le téléphone portable. “Si je l’enlève, il se met en colère”, me disent de nombreux parents. Enlève-le Il n’y en a plus. Ils ne vont pas créer de traumatisme en retirant leur téléphone portable pendant une semaine en raison d’une mauvaise utilisation ou s’ils enfreignent les règles. Vous devez être strict. En fait, je suis sûr que s’ils voyaient ce que je vois tous les jours, ils seraient au courant et ne donneraient pas de téléphones portables à leurs enfants.

– Souvent, les parents soutiennent qu’ils ne peuvent pas suivre leurs enfants parce que les nouvelles technologies les ont mis hors jeu et c’est un secteur qui se développe très rapidement.

– Pas besoin de faire un master ou quelque chose de similaire. Je l’explique dans le livre. Il vous suffit de comprendre le fonctionnement du réseau. Il n’y a que quatre problèmes de base. Au final, tout se répète. Les parents me posent toujours les mêmes questions qu’il y a 10 ans: ils suivent les mêmes doutes et la même ignorance. Vous voyez qu’en fin de compte, ils ne connaissent pas le plus élémentaire.

Combien savent que l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux est de 13 ans? Et 16 dans le cas de WhatsApp? Nous oublions que les enfants n’ont pas d’outils émotionnels pour faire face à une situation d’intimidation. Pas même un adulte! Les risques sont là et c’est pourquoi vous devez leur enseigner.

– Aussi, précisément, vous parlez de qui personne ne nous a appris à identifier les délits qui se produisent sur le web mais oui dans le monde physique et vous vous assurez que les limites sont les mêmes. Cependant, je pense qu’il y a un facteur – la viralité – pourquoi ces concepts se confondent, non?

– L’empressement des mineurs est d’avoir des adeptes ou, sinon, vous n’êtes “personne”. Ils savent que plus l’impact généré par ce qu’ils publient est grand, plus ils obtiendront de likes et d’abonnés. Ils ne distinguent donc pas si le contenu est dangereux, violent, adulte … Mais ils savent qu’ils attirent l’attention. Et en plus, ils ont des références qui, dans de nombreuses occasions, sont des adultes. Ils pensent que c’est socialement bien vu, alors pourquoi ne devraient-ils pas le faire? Nous devons cependant expliquer que ce n’est pas correct. C’est difficile mais vous devez arrêter vos pieds. Vous ne pouvez pas leur envoyer le message qu’ils valent plus pour ce qu’ils publient sur leurs réseaux sociaux.

Le problème est que ce contenu est accessible et personne ne leur apprend que ce qu’un “youtubeur” recommande est faux ou que ce qu’il fait n’est pas juste. Et ce sont leurs référents. Tout cela doit être fait à un âge précoce. Ne parlez pas de crimes, mais de limites, et expliquez que vous ne pouvez pas partager de photos intimes, par exemple. Pourquoi il y a autre chose: il est plus facile de franchir la ligne rouge sur Internet que dans le monde physique.

-Dans le livre, vous indiquez également que vous devez être conscient de ce qu’ils publient. Comment le faire sans devenir pilote? Parce que vous parlez d’espionnage, de désactivation et même de retrait de votre téléphone portable mais aussi du droit à la vie privée, non?

-Il existe de nombreux concepts que vous soulevez. La première chose que les parents doivent savoir est ce que leurs enfants publient, car si un enfant de moins de 12 ans est sur Facebook pour partager des photos, des vidéos ou tout autre type de contenu … pourquoi a-t-il un profil sur ce réseau social alors qu’il ne le peut pas? Dans le cas où vous souhaitez l’avoir, vous devrez créer un compte via un email géré par le parent, par exemple. Le profil doit également être configuré par le père ou la mère même si “Je vous laisse l’utiliser”. Et les enfants doivent être très clairs sur le fait que ce compte est géré et examiné par vous. Ne le laissez jamais créer son propre profil sur un réseau social.

En ce qui concerne la confidentialité, il ne s’agit pas de lire toutes vos conversations WhatsApp mais de surveiller votre activité. Par exemple, si nous voyons que vous discutez avec quelqu’un qui ne fait pas partie de votre cercle proche, qui vous cache ou vous quitte lorsqu’il est avec le téléphone, il ne veut pas que vous sachiez quel est son code PIN … Quelque chose se passe. C’est pourquoi vous devez toujours surveiller le téléphone.

La sécurité est un très gros problème, mais en ce qui concerne nos enfants, il ne devrait y avoir aucune objection à vouloir les garder en sécurité. Partagez les paroles de cet expert afin que nous soyons tous plus prudents dans l’utilisation d’Internet.

