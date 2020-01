Silver Surfer pourrait avoir un rôle à jouer à Thor: Love And Thunder

Thor: Amour et tonnerre est en passe de devenir l’un des projets de bande dessinée dont on parle le plus actuellement.

D’une part, cela marquera le moment où Jane Foster de Natalia Portman devient Mighty Thor, tandis que les fans de Marvel sont impatients de voir comment l’écrivain-réalisateur Taika Waititi offre un suivi digne de Ragnarok. Selon Waititi lui-même, Love and Thunder aura une portée beaucoup plus grande que son prédécesseur bien-aimé, alors prenez ce que vous voulez.

Mais il y a une autre ride à Thor: Love and Thunder qui nous a laissés ancrés au bord de nos sièges: le casting de l’ancienne star de Batman Christian Bale. Bien sûr, Marvel a gardé l’identité du personnage de Bale sous le capot dès le départ, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Silver Surfer jouera un rôle de premier plan dans le film Thor de l’année prochaine. Idem pour Beta Ray Bill, comme le précise le compte Twitter Lords of the Long Box:

Une source interne nous a dit que Silver Surfer & Beta Ray Bill sont prévus pour Thor: Love and Thunder. Idéal si vous possédez Silver Surfer 4! Ce livre a explosé depuis que Disney a récupéré les droits de FOX! Je m’en fous de ce que joue l’acteur non plus, ils seront tous les deux CGI.

Cosmic Book News va encore plus loin en suggérant que c’est en réalité Christian Bale qui a été affecté au rôle de Beta Ray Bill, tandis que Silver Surfer a été réservé à nul autre que Keanu Reeves. Prenez cela avec une pincée de sel, car la rumeur disait que Reeves était en ligne pour jouer Yon-Rogg dans Captain Marvel en 2019 – un rôle qui reviendrait finalement à Judd Law.

Peu importe qui joue qui, si Silver Surfer est impliqué dans Thor: Amour et tonnerre, sa présence annoncera sûrement l’arrivée de Galactus. Nous le saurons avec certitude une fois que la suite spatiale de Taika Waititi arrivera dans les salles le 5 novembre 2021.