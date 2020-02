Silvia Pinal et sa petite-fille Frida Sofía ont joué dans une réunion | Instagram

Après la controverse menée par Frida Sofía et Alejandra Guzmán, la première actrice Silvia Pinal a gardé une certaine distance avec sa petite-fille pendant ce temps, aujourd’hui, ils se sont à nouveau rencontrés et nous vous avons raconté ce qui s’est passé pendant ce moment.

La grande famille de la diva de l’écran, la dynastie Pinal Il avait traversé une crise familiale depuis 2019 après une distanciation entre la chanteuse de rock Alejandra Guzmán et sa fille Frida Sofía.

Vous pouvez être intéressé Silvia Pinal a écrit une lettre à Luis Miguel à propos de sa fille Michelle

Pendant ces mois de dimes et de diretes entre les deux, la première actrice Silvia Pinal a choisi de garder le silence sur le sujet et sa petite-fille donc elle est toujours restée très réservée dans ses déclarations.

L’actrice, dont ils soulignent qu’elle a toujours été plus proche de ses autres petites-filles, n’a pas émis de mots sur sa petite-fille controversée Frida avec qui, après plusieurs mois, elle a finalement retrouvé.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

C’est la même petite star de l’écran qui a raconté à un magazine bien connu comment c’était cette fois, qui a été soulevée avant son admission à l’hôpital.

La femme d’affaires, actrice et productrice a déclaré que sa petite-fille aujourd’hui elle-même chanteuse avec laquelle elle a coïncidé dans un restaurant d’un hôtel à Mexico.

L’actrice a déclaré que la rencontre avec elle petite-fille C’était très normal car elle est toujours très jolie avec elle et n’a rien à redire.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, le comédienne qui a été interrogée pour savoir si elle ne lui avait pas dit d’appeler sa mère, a déclaré “jusqu’à présent je peux dire qu’elle me parle, et elle m’aime, demain je ne sais pas”.

L’actrice qui a quitté l’hôpital il y a quelques jours Anges du Pedregal Le 18 février, il a discuté un peu de la question de son état de santé, dans lequel il a dit qu’il était déjà bien avec tous les maux qui ont diminué son état de santé ces derniers mois.

Vous pouvez également lire Silvia Pinal quitte l’hôpital et révèle les soins qu’elle devrait recevoir

L’actrice et diva de cinéma mexicain Elle a été hospitalisée quatre jours après avoir présenté une forte infection de l’estomac qui a provoqué une inflammation de la vessie, l’artiste a été accompagnée de ses proches lors de cette crise, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’elle a proposé au magazine Tv Notes.

.