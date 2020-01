Simon Pegg accepte la mission: Impossible 7

Simon Pegg accepte Mission: Impossible 7

Il semble que Simon Pegg ait choisi d’accepter une autre mission impossible – Mission: Impossible 7, C’est. Du moins, selon Collider qui a choisi une interview avec l’acteur dans l’émission canadienne, Notre ville ce soir, dans lequel il déclare que ses projets à venir incluent une autre aventure avec Tom Cruise et la Impossible Mission Force. Découvrez l’interview ci-dessous!

Pegg faisait la promotion d’un autre film, Transmissions perdues, quand il a fait l’annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous. Vers la onzième minute, il dit: «J’ai un autre Mission impossible pour commencer l’année prochaine », avant de se lancer dans un autre sujet. Le point de vente souligne que cette interview a probablement été enregistrée en décembre, ce qui signifie que l’expression «l’année prochaine» signifie probablement 2020. Par conséquent, nous pouvons en déduire qu’il signifie M: I 7. (Maintenant, qu’en est-il de M: I 8?)

C’est une excellente nouvelle car le personnage de Pegg, Benji, est un ajout bienvenu à la franchise depuis sa première apparition dans J.J. Abrams » Mission: Impossible III.

Bien sûr, ni Paramount ni le réalisateur Christopher McQuarrie n’ont confirmé l’implication de Pegg, mais l’acteur se sentait clairement assez confiant pour laisser tomber ce morceau d’information.

Suite au grand succès critique et commercial des deux derniers versements, Mission: Impossible – Rogue Nation et Mission: Impossible – Fallout, l’écrivain / réalisateur Christopher McQuarrie a signé un nouvel accord avec Paramount pour retourner pour écrire et diriger les deux prochains versements, refusant d’autres offres de studio pour poursuivre son partenariat de longue date avec la star de la franchise Tom Cruise, qui devrait revenir pour les prochains versements .

Skydance Media, qui a rejoint la franchise avec le quatrième versement, Protocole fantôme, reviendra pour produire les deux entrées suivantes.

le Mission impossible franchise s’étend sur près de 25 ans et six films, en commençant par un succès critique et majeur au box-office dans les deux premiers films avant de lancer son protagoniste principal dans des histoires plus saccadées et plus explosives, chaque film obtenant progressivement de meilleures critiques que son prédécesseur, avec le plus récent Versement, Tomber, obtenant les critiques les plus élevées à la fois pour la franchise et le genre d’action, conservant actuellement une note d’approbation de 97% des critiques sur Rotten Tomatoes tout en obtenant également le box-office le plus élevé de la franchise avec plus de 790 millions de dollars dans le monde