Simon Pegg critique Paramount pour avoir mal géré Star Trek

Cela dure quatre ans depuis la dernière Star Trek film dans les salles. Beyond a eu une performance au box-office décevante, et les efforts ultérieurs pour faire décoller une suite n’ont pas encore permis de la sortir de l’enfer du développement. Maintenant, la possibilité d’un nouveau redémarrage et de nouveaux commentaires de Simon Pegg n’ont fait qu’ajouter à l’incertitude.

Dans une nouvelle interview avec TotalFilm (via GamesRadar), Pegg a critiqué Paramount Pictures (le studio derrière les trois premiers films), expliquant pourquoi il pense que la budgétisation de la franchise Star Trek conformément aux projets de Marvel Studios est une fausse économie.

Le fait est que les films «Star Trek» ne font pas d’argent à Marvel. Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et en faire un maintenant, à l’échelle qu’ils se sont fixée, est de 200 millions de dollars. Il faut faire trois fois cela pour faire du profit ».

Paramount n’a pas vraiment profité du 50e anniversaire. Le régime de l’époque a laissé tomber le ballon sur la promo du film. Et nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton [Yelchin] a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à en faire une autre aurait pu en être affecté. Donc je ne sais pas.

Pegg avait une mission élargie pour la production de Beyond, co-écrivant le script ainsi que de maintenir son rôle à l’écran en tant que Montgomery “Scotty” Scott. Un Trekkie d’enfance, on comprend pourquoi il a tant investi dans l’état actuel de la franchise, mais ces commentaires sont plus substantiels que les délires d’un superfan.

Pegg a raison de souligner que Star Trek n’a jamais été une IP à succès comme les autres méga-films d’été. Même Star Trek Into Darkness, à ce jour le film le plus rentable, “n’a” enregistré que 467,4 millions de dollars, ce qui est bien en deçà des milliards de box-office que nous sommes venus associer à des franchises de noms comparables.

Maintenant, il y a sans aucun doute plus que de l’argent en jeu dans les limbes de production actuelles de Star Trek 4. Comme Pegg a également déclaré, la mort dévastatrice de la co-vedette Yelchin a eu un impact sur toutes les personnes concernées par la série de redémarrage.

En fin de compte, vous pouvez considérer la situation dans son ensemble comme une tempête parfaite, qui laisse les futurs versements plus loin que plus près de la réalisation. Je ne doute pas qu’un jour nous en aurons plus Star Trek sur grand écran, mais pour le moment, aucune personne impliquée ne semble plus proche d’en faire une réalité.