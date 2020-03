Simon Pegg est détenu en captivité dans le thriller ‘Héritage’ [Trailer]

Simon Pegg (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World’s End) semble jouer un personnage très différent de ce que nous attendons de lui dans le thriller Héritage, au point qu’il est à peine reconnaissable dans la bande-annonce officielle qui vient de sortir aujourd’hui.

Pegg stars aux côtés Lily Collins (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) dans le film, réalisé par Vaughn Stein, qui explore ce qui se passe lorsque le patriarche d’une famille riche et puissante décède subitement, laissant à sa femme et à sa fille un héritage secret choquant qui menace de démêler et de détruire leur vie.

Connie Nielsen, Chace Crawford, Michael Beach et Marque Richardson également star.

L’héritage sera disponible sur DirecTV le 23 avril et sera ensuite libéré Au cinéma, en numérique et à la demande par Vertical Entertainment le 22 mai.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.