Simon Pegg et Nick Frost ont un plan de distanciation sociale

Quelques jours après que Conan O’Brien a proposé une tournure amusante sur les annonces de service public de santé diffusées au milieu des préoccupations mondiales concernant les coronavirus, Simon Pegg (à qui nous avons récemment parlé pour Transmissions perdues) et Nick Frost se sont pratiquement réunis pour un PSA de distanciation sociale qui actualise intelligemment leurs plans à partir de leur zomédie romantique emblématique de 2004 Shaun des morts, qui peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Pegg et Frost sont les meilleurs amis depuis plus de 20 ans, avec leur premier jumelage à l’écran sous la forme de la célèbre sitcom britannique Espacé, dont Pegg était le co-créateur, et sont apparus à l’écran ensemble dans de nombreux projets dont la trilogie des trois saveurs Cornetto qui a commencé avec Shaun des morts et a continué avec Hot Fuzz et La fin du monde, le tout co-écrit et réalisé par Edgar Wright (Baby Driver).

Le duo est également apparu ensemble dans la comédie zombie 2005 Pays des morts et continuerait à écrire et à jouer dans la comédie de science-fiction 2011 Paul, ainsi que des rôles de soutien dans l’aventure animée de 2011 Les aventures de Tintin: Le secret de la licorne, Fureur cubaine et Abattoir Rulez.

Leur PSA offre une mise à jour amusante sur le plan rapide et fréquemment révisé de Shaun dans lequel le fainéant titulaire et son meilleur ami Ed discutent de la façon de bien naviguer dans l’escalade de l’apocalypse zombie dans leur quartier de Londres, en se moquant de l’humour potentiellement obsolète du film de 16 ans.

Shaun des morts est actuellement disponible en streaming sur Starz et Hulu avec un abonnement au module complémentaire Starz.

