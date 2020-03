Simon Pegg jette un doute sur l’avenir de la franchise de films Star Trek

Tandis que Star Trek a pris de l’ampleur à la télévision au cours des dernières années, le côté cinéma de la franchise est passé en hibernation. Nous n’avons pas eu d’autre tournage à bord de l’U.S.S. Entreprise depuis 2016 Star Trek: Beyond, avec la version originale de Star Trek 4 tombant. Et bien qu’un nouveau cinéaste soit attaché à la barre du prochain épisode sur grand écran, un vétéran de l’univers Trek a maintenant mis en doute la viabilité de la franchise.

Simon Pegg a joué Montgomery “Scotty” Scott dans les trois films de la chronologie de Kelvin jusqu’à présent, ainsi qu’en tant que co-auteur de Beyond, il a donc définitivement une position d’expert sur la situation. Et dans une interview avec Total Film (via Games Radar), la star britannique a exprimé son opinion qu’un quatrième film de la série redémarrée pourrait ne pas se matérialiser, soulignant trois raisons principales.

“Le fait est que les films de Star Trek ne font pas d’argent à Marvel”, a-t-il déclaré. “Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et en faire un maintenant, à l’échelle qu’ils se sont fixés, est de 200 millions de dollars. Il faut faire trois fois cela pour faire du profit. »

Il marque un point. Beyond a été bien accueilli par les fans et les critiques, mais il n’a gagné que 343,5 millions de dollars dans le monde grâce à un budget de 185 millions de dollars. Pegg a poursuivi en disant qu’il pensait qu’il pourrait y avoir encore moins d’intérêt de nos jours et a également exprimé l’avis que le casting pourrait ne pas être si désireux de revenir, après la mort de la co-star tant regrettée Anton Yelchin.

«Je ne me sens pas comme le dernier… Ils n’ont pas vraiment profité du 50e anniversaire. Le régime de l’époque a laissé tomber le ballon sur la promo du film. Et nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton [Yelchin] a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à en faire une autre aurait pu en être affecté. Je ne sais donc pas. “

Les inquiétudes de Pegg surviennent à la suite de l’embauche de Noah Hawley pour écrire et réaliser Star Trek 4 en novembre dernier, avec une annonce que le casting de Kelvin – dirigé par Chris Pine – reviendrait. Cependant, depuis lors, Hawley a laissé entendre que son projet pourrait être un redémarrage. We Got This Covered a également entendu que le studio et Hawley se disputent sur l’opportunité d’inclure Pine and co. Et n’oublions pas le projet R-rating de Tarantino, qui ne se produit probablement plus non plus.

Avec les films dans un état si incertain, au moins, nous avons beaucoup de Star Trek sur le petit écran pour attendre avec impatience. En parlant de cela, Picard continue les jeudis sur CBS All Access.

Source: Total Film (via GamesRadar)