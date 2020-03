Simon Pegg sur les transmissions perdues et les projets futurs

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec le légendaire comédien et scénariste anglais Simon Pegg pour discuter de son dernier film, le drame Transmissions perdues, qui voit la star de 50 ans dans un rôle contre-type en tant que producteur de musique aux prises avec la schizophrénie.

Basé sur une histoire vraie, Transmissions perdues suit Theo Ross (Pegg), un producteur de musique respecté de Los Angeles. Son ami, Hannah (Temple), un auteur-compositeur timide et aspirant, découvre qu’il a cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie. Dans un effort pour obtenir l’aide dont Theo a besoin, Hannah et leur groupe d’amis le poursuivent alors qu’il dépasse ses illusions colorées à travers le glamour et le grain de la scène musicale de Los Angeles.

Transmissions perdues présenté au Festival du film de Tribeca 2019 et a reçu une large reconnaissance sur le circuit du festival, y compris les honneurs du meilleur acteur pour Simon Pegg au Festival du film DTLA.

Également écrit par O’Brien, le film a été produit par Filip Jan Rymesza pour Royal Road Entertainment aux côtés de Tory Lenosky pour Pulse Films, aux côtés d’Al Di pour Underlying Tension et Olga Kagan. Les producteurs exécutifs étaient Thomas Benski et Brian Levy de Pulse Films, Bo An, Alan Li, Katharine O’Brien et Robert Schwartzman. Le film est coproduit par Craig Newman, Alyssa Swanzey et Jo Henriquez.

Basé sur et inspiré par de vraies personnes dans l’industrie de la musique, Pegg a pu s’inspirer de nombreux artistes pour son personnage, à savoir l’auteur-compositeur-interprète américain Daniel Johnston, qui a lutté contre la maladie mentale pendant une grande partie de sa carrière jusqu’à sa mort l’année dernière de un problème rénal non spécifié.

“Daniel était un artiste qui souffrait de problèmes de santé similaires qui sont vraiment devenus pertinents aujourd’hui”, a expliqué Pegg. «Cela a rendu le chant de sa musique dans le film très émouvant pour moi. Mais oui, le film et surtout Daniel Johnston, tout cela m’a vraiment touché. »

Tout comme les préoccupations de nombreux acteurs quand un personnage souffre d’un problème mental, Pegg a estimé qu’il était de la plus haute importance que le film ne fasse aucune sorte de faux liens entre la maladie mentale et la créativité.

“Mon personnage n’avait pas plusieurs personnalités et plusieurs personnalités”, a déclaré Pegg. «Il y a aussi cette idée très romantique que les problèmes de santé mentale peuvent inspirer un grand art quand je pense que le grand art persévère malgré les problèmes de santé mentale. Pour moi, il était important de s’assurer que je comprenais bien ce que la schizophrénie faisait à l’esprit. »

Avec son personnage étant un producteur de musique emblématique, Pegg et co-star Juno Temple (Maléfique: les maîtresses du mal) ont à la fois eu diverses expériences dans le monde de la musique et ont cherché à utiliser ses expériences même pour les moindres moments et détails du film.

“En tant que sorte de producteur de musique dans le film, ce dont j’avais besoin pour apprendre à faire était de piloter une table de mixage, afin que je puisse paraître habile à peaufiner tous ces boutons”, a expliqué Pegg. «J’ai parcouru suffisamment de studios pour savoir ce qui se passe et comment cela fonctionne, pour essayer d’utiliser certaines de mes propres expériences pour que cela paraisse authentique. C’est un producteur de musique très accompli et il existe depuis longtemps, donc je voulais qu’il paraisse assez naturaliste. »

Pegg est bien connu pour être le co-chef de file de la trilogie des trois saveurs Cornetto aux côtés de Nick Frost (Pilleur de tombe), Ayant été amis dans la vraie vie pendant des décennies, et son copain à l’écran est toujours prêt pour leur prochaine collaboration.

“Eh bien, nous n’avons pas encore fait de film sur nous à 70 ans”, gloussa-t-il. “Mais oui, nous y sommes définitivement pour le long terme. J’attends avec impatience chaque fois que nous travaillerons à nouveau ensemble, c’est quelque chose que j’aime toujours faire. “

En plus de la trilogie Cornetto, les deux ont joué ensemble dans la série culte britannique Espacé, dont Wright a également réalisé plusieurs épisodes, la comédie de science-fiction de 2011 Paul, qu’ils ont co-écrit ensemble, et l’adaptation en 2011 de l’emblématique bande dessinée française Les aventures de Tintin: Le secret de la licorne, considéré par certains comme Indiana Jones pour les jeunes téléspectateurs. Bien que Pegg ait joué dans de nombreuses pierres de touche de la culture pop, y compris Star Trek, Guerres des étoiles et Mission impossible, la franchise d’aventure dirigée par Harrison Ford n’est pas celle qu’il est pressé de rejoindre juste pour le plaisir.

“Je ne sais pas, j’ai l’impression que ce qui se résume vraiment, c’est que je ne veux pas simplement cocher des cases juste pour le faire”, a déclaré Pegg. “J’ai joué dans de nombreux films énormes, et c’est toujours très amusant, mais je pense qu’il doit y avoir une meilleure raison pour laquelle je participerais à une série.”

Transmissions perdues sera disponible en salles et sur demande le 13 mars.