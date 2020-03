– Simon Rex a rejeté des milliers de dollars pour avoir inventé une romance avec Meghan Markle

Meghan Markle, Simon Rex

L’acteur a précisé que la presse britannique voulait le soudoyer pour inventer une histoire d’amour avec Meghan.

L’acteur Simon Rex, qui a rencontré Meghan Markle dans quelques épisodes d’une série intitulée Cuts en 2005 et avec qui il aurait eu une courte histoire d’amour, a fait de lui l’une des personnes les plus recherchées dans la presse anglaise.

Rex dit qu’il a été harcelé par diverses publications, notamment offert de l’argent pour avoir inventé une histoire romantique avec l’actuelle duchesse de Sussex.

“Lorsque l’histoire a fuité, deux journaux britanniques ont proposé de me payer une tonne d’argent pour avoir essentiellement menti, que nous avions une relation. J’ai rejeté beaucoup d’argent, environ 70 000 $ US, parce qu’il ne semblait pas juste de mentir et d’essayer d’agacer la famille royale britannique », a déclaré l’acteur au podcast Hollywood Raw.

Rex a précisé que sa relation avec Meghan n’était jamais allée au-delà d’une amitié superficielle et qu’ils n’avaient jamais eu d’intérêt romantique.

«Il ne s’est rien passé entre nous, nous ne nous sommes même pas embrassés. Nous sommes sortis une fois, mais ce n’était pas du tout un rendez-vous. Elle était l’une des nombreuses personnes que j’avais rencontrées lors du tournage d’une série et nous sommes sortis manger ensemble. C’était tout », a-t-il souligné.