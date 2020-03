Simu Liu partage la première photo dans les coulisses de l’ensemble «Shang-Chi»

Simu Liu a confirmé qu’il avait commencé à travailler sur le Shang-Chi de Marvel avec une blague légère.

Marvel étend sa liste de super-héros au cours des deux prochaines années avec The Eternals et Shang-Chi de Simu Liu qui font leurs débuts dans la phase quatre. La star de Shang-Chi, Simu Liu, a récemment confirmé que le travail avait commencé sur le film avec une photo des coulisses. Le Shang-Chi de Marvel suivra apparemment l’origine du héros des bandes dessinées alors qu’il est enfermé dans l’enceinte de son père en Chine, passant son temps à perfectionner ses compétences en arts martiaux. Bien que Tony Leung ait été choisi comme mandarin, il est probable que Marvel l’utilisera pour remplacer Fu Manchu en tant que père de Shang-Chi pour éviter d’endommager les stéréotypes.

La star de Shang-Chi, Simu Liu, a confirmé sur Twitter et Instagram qu’il avait commencé à travailler sur le film Marvel en plaisantant que son travail était “le pire”. La photo que la star a postée le voit travailler avec un coiffeur sur le look du héros pour le film. L’image fait également référence au célèbre slogan des Avengers «Assembler» et Simu Liu peut être vu avec un étui de téléphone Marvel. Jetez un œil à Simu Liu confirmant que le travail a commencé sur le Shang-Chi de Marvel ci-dessous.

ugh les gars mon travail est le pire pic.twitter.com/xOcH3vuJJx

– Simu Liu (@SimuLiu) 2 mars 2020

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un seigneur du crime chinois et un sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire les offres de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission pour abattre l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et les légendes des dix anneaux étoiles Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 12 février 2021.

