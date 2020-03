Simu Liu réagit au retard de production du coronavirus «Shang-Chi»

Simu Liu a commenté le retard de la production de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux en Australie en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Avant que Disney n’annule toutes les productions à cause du coronavirus, Shang-Chi prévoyait déjà de suspendre le tournage de la première unité. En effet, le directeur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, a récemment eu un nouveau-né et s’est placé sous isolement.

La production du prochain film Marvel Studios vient de débuter en Australie avec les premiers décors qui commencent à faire leur chemin en ligne. Cependant, le tournage a maintenant été suspendu, sans que l’on sache si le retard affectera la date de sortie de Shang-Chi. Sur Twitter, Simu Liu a réagi aux nouvelles du film suspendant la production en tweetant ce qui suit:

«Je suis reconnaissant de travailler pour une entreprise proactive, prudente et empathique en ces temps difficiles. Tout le monde est de bonne humeur alors que nous continuons à travailler pour faire un film incroyable. Restez en sécurité, lavez-vous les mains et – bien sûr – ne soyez pas raciste 🙂 »

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un seigneur du crime chinois et un sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire les offres de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission pour abattre l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux étoiles Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 12 février 2021. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour tous les films et événements touchés par le coronavirus.

