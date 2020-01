Singer Un chanteur argentin est distingué pour avoir “forcé” sa petite amie à avorter

Paulo Londra

La chanteuse argentine a été accusée par une Espagnole du nom de Lyna, avec qui elle avait une relation éphémère.

La chanteuse argentine Paulo Londra a été exposée par une jeune Espagnole, qui l’accuse de l’avoir forcée à avorter un bébé qu’elle aurait conçu après avoir eu une relation éphémère.

Sur Twitter, une fille qui s’identifie sur ce réseau social comme @lynabekk a publié: «Il y a quelques mois, j’ai eu la chance de rencontrer Paulo Londra, un artiste que j’avais toujours admiré pour son humilité et sa musique … et pour des raisons de la vie on finit par avoir des relations sexuelles ».

Dans un autre tweet, Lyna dit: «Quand Paulo a appris que je voulais avoir ce bébé, il a envoyé Piero à Madrid pour me convaincre et me manipuler pour avorter. Je me suis fatigué de toutes les mauvaises choses qu’il m’a dites et j’ai décidé d’avorter pour être en paix et pour l’amour de Paulo … il m’a dit d’aller avec un thérapeute et puis il m’a bloqué de partout, il ne m’a jamais appelé pour me demander comment je me sentais, il m’a fait des excuses victime fausse et placée pour me faire sentir mal et avoir pitié.

Lyna a également publié un audio où l’interprète argentin est entendu en disant: “S’il vous plaît Lyna, ne me faites pas de mal.” La jeune femme a écrit la phrase: “Je suis fatiguée et fatiguée de traiter les femmes comme un objet.”

Paulo Londra est en difficulté, mais jusqu’à présent, il n’a fait aucune déclaration à ce sujet. »