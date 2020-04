Singleton et Barrios sont de nouveaux renforts écarlates

Mexico,- Les Red Devils ont officiellement enregistré le joueur de premier but américain Jon Singleton et le lanceur vénézuélien Edison Barrios.

Jon Singleton a été signé à 17 ans par les Phillies de Philadelphie et après avoir été dans son système de succursales, en 2011, les Astros de Houston l’ont fait entrer dans leur organisation. Il a fait ses débuts avec l’équipe texane en 2014 avec laquelle il a passé deux saisons, il a toujours été répertorié comme l’un des meilleurs espoirs de la franchise des ligues majeures, Jon est un frappeur de puissance gaucher.

Bienvenue Jon Singleton dans notre équipe! Pour tout donner dans le diamant, à notre retour Voici la notehttps: //t.co/x4OwO20At9#Misión17 pic.twitter.com/vcfkvp1MV6

– DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) 2 avril 2020

Edison Barrios est un droitier d’origine vénézuélienne, il a fait ses débuts à 17 ans dans la Ligue d’été de son pays, avec les Pirates, et à 20 ans, il a fait ses débuts avec La Guaira, l’équipe d’hiver. Après trois saisons, sa qualité a été portée au baseball oriental, où il a joué de 2013 à 2019 avec Fukuoka (2013-2016) et Yokohama en 2018 et 2019.

Le Vénézuélien, Edison Barrios, arrive pour renforcer notre enclos des releveurs! Bienvenue dans notre équipe, Edison Voici la note https: //t.co/x4OwO20At9#Misión17 pic.twitter.com/0Hs9N1nEe3

– DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) 2 avril 2020

L’expérience et le talent de ces deux joueurs seront d’une grande utilité pour le gang dirigé par Sergio Omar Gastélum.

Tous les #DeportesUnidosPorMX jouent avec le même maillot quel que soit le sport.

Pour cette raison, avec @Chivas @ClubAmerica @fmf @luchalibreaaa @WBCBoxing @mexicogp @mextenis @MLB_Mexico @nflmx @NBAMEX, nous atteindrons l’objectif: célébrer avec vous dès que possible pic.twitter.com/MkPk230yBi

– DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) 3 avril 2020

Les deux joueurs s’entraînaient déjà pendant la pré-saison à la Alfredo Harp Helú Baseball Academy.

